Isis Valverde mostra jantar romântico ao lado do esposo, Marcus Buaiz

Recém-casados, a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz curtem a lua de mel após se casarem em cerimônia luxuosa no interior de São Paulo

Na noite desta sexta-feira, 16, a atriz Isis Valverde mostrou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, o jantar romântico que teve ao lado do marido, o empresário Marcus Buaiz , de 45. Na imagem, o esposo de Isis aparece com uma taça de vidro em frente ao rosto durante o momento a dois, que teve até direito a velas.

O casal curte a lua de mel após subirem ao altar pela segunda vez no dia 3 de maio, em uma cerimônia luxuosa em Jarinu, interior de São Paulo.

Em entrevista à Quem, Buaiz expôs o motivo de escolherem celebrar o casamento na Itália: "Escolhemos a Itália para a nossa lua de mel porque ela faz parte da nossa história familiar — ambos temos raízes italianas e o país sempre ocupou um lugar especial na nossa vida", ressaltou.

Confira, abaixo, as imagens:

Marcus Buaiz mostra novo vídeo de seu casamento com Isis Valverde

Recentemente, o empresário Marcus Buaiz compartilhou um novo vídeo imagens inéditas do dia em que oficializou a união com a atriz em uma cerimônia religiosa.

No registro, é possível ver o momento em que Buaiz é levado por sua mãe até o altar. As imagens também revelamos momentos dos noivos com os filhos. Ele também aproveitou a ocasião para se declarar à família.

"Há uma semana, vivi um dos dias mais marcantes da minha vida. Recebi a bênção do nosso casamento, celebrei o amor, a união e a presença. Mas, mais do que isso, estava cercado do que realmente importa: a minha família. Cada olhar, cada abraço, cada sorriso me lembrou o que me move: estar junto, com verdade", iniciou. Confira!

