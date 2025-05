Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam em cerimônia intimista no interior de SP

Com a presença de vários famosos, a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz se casaram neste sábado, 3, em Jarinu

Neste sábado, 3, Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram em uma cerimônia intimista em Jarinu, no interior de São Paulo.

O casamento contou com a presença de vários famosos, entre eles, a atriz Sophie Charlotte, o apresentador Marcio Garcia e a sua esposa, Andréa Santa Rosa, o ator Fabrício Boliveira e o DJ Felipe Mar.

Em um vídeo postado pelo lifestyle Tuca Franchini, Isis e Marcus aparecem deixando o altar ao som da música 'Stand By Me'. "Momento único e magico, que sorte a minha de fazer parte da história de vocês, de poder celebrar esse amor, hoje e sempre", escreveu ele.

Para a cerimônia, Isis surgiu usando um vestido da grife britânica Vivienne Westwood. Segundo à Vogue, o modelo foi inspirado na icônica noiva com os olhos vendados do desfile primavera-verão 1997, da coleção Vive La Bagatelle, e tem um véu em tule com acabamento em renda. Já Marcus escolheu um terno azul-claro.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tuca Franchini Ifabade Ẹgbẹ́lékè (@tucafranchini)

Leia também:Isis Valverde posta momento raro com o filho: 'Nossa manhãzinha'