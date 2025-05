Isabela Souza revela que sempre sonhou em se casar: ‘A vida ganha contornos’

A atriz Isabela Souza, intérprete de Pilar em ‘Caverna Encantada’, compartilha experiências sobre casamento, carreira artística e amadurecimento

Isabela Souza, de 27 anos, atualmente no ar como Pilar em Caverna Encantada, do SBT, e conhecida por protagonizar a série teen Bia, da Disney, revelou que sempre sonhou em se casar. Atualmente casada com o empresário Rafael Florenzano, a atriz contou como o universo cinematográfico influenciou esse desejo desde cedo.

Após um ano de casamento, Isabela compartilhou sua reflexão sobre a união com Rafael Florenzano . “O casamento sempre esteve entre os meus sonhos, então, quando conheci o Rafa, foi realmente sobre encontrar alguém com quem a vida ganha mais contornos, além de frescor e acolhimento até nos dias mais corridos” , comentou.

Além disso, a atriz compartilhou como o universo cinematográfico pode ter influenciado sua visão romântica do casamento e do amor. “A gente tem uma ideia meio cinematográfica do amor, né? Eu também cresci vendo isso. Mas, na prática, o amor é mais sobre quem segura sua mão quando o dia termina do que sobre uma fantasia glamourizada”, disse Isabela.

“É a beleza do cotidiano. É se divertir junto, no meio de uma rotina ocupada. É fazer mercado, rir de piada interna, dormir com paz. E a verdade é que eu nunca estive tão feliz como estou hoje. Construir uma família com o amor da sua vida é simplesmente maravilhoso”, completa.

Isabela descreveu como a convivência ao lado do marido tem sido repleta de felicidade e aprendizado.“Tudo aconteceu de forma bastante natural. Eu estava em paz comigo, ele também, e acho que é isso que torna a escolha ainda mais especial porque você está com alguém porque assim deseja e não por se sentir incompleto. Tem sido uma experiência linda e muito feliz! De crescer junto, de cuidar um do outro nas coisas mais simples. Casar com o Rafa foi uma das melhores escolhas que eu poderia ter feito na vida, e meu real desejo é que todos possam viver um amor assim” , finalizou.

Confira alguns cliques do casamento entre Isabela e Rafael:

Isabela Souza revelou que sempre teve o sonho de se casar - Foto: Caio e Mila Fotografia

Casamento dos sonhos

A atriz Isabela Souza oficializou sua união com Rafael Florenzano em uma cerimônia ao ar livre no dia 10 de fevereiro de 2024, em Vargem Grande, Rio de Janeiro. O casal trocou juras de amor em uma celebração intimista e romântica.

Para o seu grande dia, a noiva escolheu um vestido de noiva branco com saia de tule e rendas no corpo. Além disso, ela completou o visual com véu longo e buquê de flores brancas; confira mais detalhes!

