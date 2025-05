Irmã de Marcus Buaiz compartilha registros do casamento de Isis Valverde e do empresário

A cunhada de Isis Valverde, Eduarda Buaiz, exibe em suas redes sociais alguns cliques da celebração da união da atriz com Marcus Buaiz

A irmã do empresário, Eduarda Buaiz, não deixou o momento passar em branco e compartilhou em suas redes sociais alguns registros especiais do casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz, que aconteceu no último sábado, 3, em Jarinu, interior de São Paulo.

“O casamento do meu irmão e cunhada queridos foi sem dúvida um momento mágico e repleto de amor! A cerimônia, cheia de emoção, foi um lindo testemunho da força do amor e da importância da família” , comentou Eduarda.

Emocionada com o casamento, a cunhada de Isis Valverde compartilhou palavras carinhosas sobre o evento. “Os sorrisos e as lágrimas de alegria dos familiares e amigos reunidos mostraram o quanto essa união é especial. Cada detalhe da festa, desde a escolha das flores até a música que tocou durante a dança dos noivos, estava imbuído de amor e carinho. Que essa nova jornada seja repleta de momentos felizes, aprendizado e muito amor! Amo muito vocês”, finalizou.

Confira as fotos compartilhadas pela irmã de Marcus Buaiz:

Detalhes do casamento entre Isis Valverde e Marcus Buaiz

O casamento entre a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz foi um evento repleto de luxo e sofisticação. A cerimônia, realizada no espaço Ville La Rochelle, em Jarinu, interior de São Paulo, contou com uma decoração deslumbrante, cuidadosamente planejada para encantar todos os presentes.

O bolo, teve um custo estimado em R$ 15 mil e pesava 25 kg, embora apenas a base fosse comestível. José Marcus, filho do empresário e de seu relacionamento anterior com a cantora Wanessa Camargo, teve um papel de animar a pista de dança, comandando a festa e agitando os convidados presentes.

