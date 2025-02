Herdeira de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma se casa em cerimônia religiosa

Luma, primogênita de Cesar Filho e Elaine Mickely, oficializou a união com Ed Beccle no religioso após casamento civil; veja fotos

Luma Cesar, herdeira mais velha de Cesar Filho e Elaine Mickely, viveu um novo momento marcante em sua vida. Após oficializar sua união no civil com o empresário inglês Ed Beccle, a jovem realizou o casamento religioso neste sábado, 8, em um resort luxuoso em Fortaleza, no Ceará.

O casal celebrou a união ao lado de familiares e amigos próximos como a atriz Maisa Silva e o cantor sertanejo Gustavo Mioto. Para a ocasião tão esperada, Luma elegeu um vestido branco longo de cetim sem alças com um corset. A peça belíssima foi assinada por Lucas Anderi, mesmo estilista do look anterior.

O genro de Cesar Filho e Elaine Mickely, por sua vez, usou um terno azul com gravata e camisa branca. O bolo do casamento, composto por seis andares, contou com detalhes de flores nas laterais e no topo do doce.

Vale lembrar que a cerimônia intimista de Luma Cesar e Ed Beccle aconteceu com tradução simultânea, uma vez que os pais do noivo e demais familiares do empresário são estrangeiros.

Mais cedo, a mãe da noiva mostrou detalhes de seu look para o casamento religioso da filha. Elaine surgiu com um vestido longo sem alças em tom fúcsia, com detalhes nos ombros e na parte inferior da peça, também assinado por Lucas Anderi.

Esbanjando beleza, a estrela não escondeu a alegria e emoção em presenciar o casamento da herdeira. "Pronta para casar um dos meus bens mais preciosos com o amor da vida dela!", declarou Elaine Mickely em suas redes sociais.

