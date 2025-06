Há cerca de 4 anos juntos, Guilherme Leicam se casa com influencer no civil

O ator Guilherme Leicam, conhecido pelo seu papel em Malhação, oficializa a união com Anna Clara Carvalho; eles iniciaram o namoro à distância

Na noite desta terça-feira, 10, o ator Guilherme Leicam anunciou, por meio de uma publicação feita em seu perfil no Instagram, que oficializou a união com a influencer Anna Clara Carvalho . Juntos há cerca de quatro anos, O casal fez um post conjunto nas redes sociais em que postou um vídeo gravado durante a ocasião especial.

"Hoje oficializamos a nossa união e estamos LEGITIMAMENTE CASADOS!!! Primeiramente, queremos agradecer a Deus por tudo e por tanto e entregar à Ele as nossas vidas e o nosso casamento!

Que além do amor, o respeito, a admiração, a cumplicidade e o companheirismo sempre estejam conosco! Juntos para sempre, te amo.", escreveu na legenda da publicação.

Confira, abaixo, o vídeo publicado pelo casal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GUILHERME LEICAM® (@guilhermeleicam)

Relacionamento

Guilherme e Anna Clara se conheceram em uma praia do Rio de Janeiro. Em entrevista ao O Globo, concedida em maio do ano passado, o ator falou sobre o relacionamento à distância, já que ele se dividia entre a capital carioca e a cidade da namorada, Belo Horizonte.

"Ficamos muito tempo só conversando e eu acho que isso é uma coisa que eu também procurava para mim, realmente conhecer uma pessoa. Ela conheceu o Guilherme fora da TV. Ela tem 19 anos e apesar da pouca idade, dá uma aula de maturidade porque é uma pessoa muito íntegra, de valores, de família e trabalhadora para caramba", disse.

Guilherme Leicam desabafa após ganhar 10 kg

Na entrevista, Guilherme também comentou sobre a mudança de sua aparência após ganhar cerca de 10 kg. Em sua rede social, o ex-Malhação já havia desabafado sobre as críticas que andou recebendo.

Na entrevista, Guilherme falou que ganhou os 10 kg após perder o seu pai e se afastar das redes sociais para viver o luto em paz.

"As pessoas têm na cabeça a imagem da última vez que elas me viram. Quem me viu há dez anos, quando eu tinha uns 23 anos, vai notar a diferença de um cara que está com 33. A gente muda mesmo. E eu lido muito bem com isso, não me afeta de uma forma que me deixe mal. Mas me acende um alerta porque não é legal falar do corpo das pessoas. Tem gente que de fato pode entrar numa depressão, pode sofrer com esses comentários", disse. Leia a entrevista na íntegra!

Leia também: Elenco de 'Malhação' se reúne em festão após 12 anos; veja o antes e depois