Giovanna Lancellotti se declara ao noivo horas antes do casamento: 'Pra sempre'

A atriz Giovanna Lancellotti se declarou ao noivo Gabriel David nas redes sociais antes do casamento, que acontece neste sábado, 21

A atriz Giovanna Lancellotti e o noivo, o presidente da Liesa (Liga Independentes de Escolas de Samba do RJ), Gabriel David vão oficializar a união neste sábado, 21. Antes de subir ao altar, a artista usou as redes sociais para compartilhar uma declaração ao companheiro.

Na publicação, ela compartilhou uma foto em preto em branco do casal e declarou que, no que depender dela, a relação vai ser eterna. "Daqui a pouco eu caso com o amooor da minha vida. Meu SIM para sempre. A gente pra sempre. Te amo!", delarou. E o noivo respondeu: "Te amo minha vida".

Como será o casamento de Giovanna Lancellotti?

Giovanna e Gabriel planejaram duas cerimônias de casamento. A primeira, que acontece neste sábado, será no Rio de Janeiro, local onde o noivo nasceu. Esta será religiosa e algo mais íntimo. A segunda será no final de semana seguinte, no dia 28 de junho, na cidade da atriz, no interior de São Paulo. Está contará com a presença de mais amigos.

Despedida de solteira

Em meio aos preparativos, a noiva curtiu uma despedida de solteira na última quinta-feira, 19. Os cliques compartilhados nas redes sociais mostram que a festa teve como tema o rodeio. Os convidados usaram camisetas personalizadas com o rosto de Lancellotti e chapéus de cowboy. Além disso, a celebração contou com touro mecânico e uma mesa com doces personalizados com o rosto dos noivos.

Durante o evento, Giovanna foi surpreendida por um recado da cantora Sandy, que lhe desejou felicidades pelo casamento. No vídeo gravado pela apresentadora Fernanda Paes Leme, uma das madrinhas, Lancellotti aparece deslumbrada ao assistir a um recado especial enviado pela artista.

Após ver o recado, a atriz não escondeu a felicidade. "Eu estou chocada! Sandy, eu estou sem palavras! Se você quiser ser minha daminha, eu te aceito de última hora! Entra com as alianças", brincou a artista.

