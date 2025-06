Giovanna Lancellotti curte despedida de solteira antes do casamento; veja fotos

A atriz Giovanna Lancellotti curtiu uma despedida de solteira antes de se casar com Gabriel David; veja como foi o momento!

A atriz Giovanna Lancellotti e o noivo, o presidente da Liesa (Liga Independentes de Escolas de Samba do RJ), Gabriel David vão oficializar a união com duas celebrações. Em meio aos preparativos, a noiva curtiu uma despedida de solteira nesta quinta-feira, 19. Os cliques do momento foram compartilhados pela apresentadora Fernanda Paes Leme, uma das madrinhas

Os cliques compartilhados nas redes sociais mostram que a festa teve como tema o rodeio. Os convidados usaram camisetas personalizadas com o rosto de Lancellotti e chapéus de cowboy. Além disso, a celebração contou com touro mecânico e uma mesa com doces personalizados com o rosto dos noivos. 'Gi’s Last Rodeo. @gilancellotti vai casaaaar!', escreveu Paes Leme ao compartilhar um álbum de fotos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Como será o casamento de Giovanna Lancellotti?

Giovanna e Gabriel vão fazer duas cerimônias de casamento. A primeira delas acontece no dia 21 de junho de 2025. Poucos dias depois, eles realizam uma nova festa de casamento no dia 28 e junho. Em entrevista ao portal Leo Dias, a intérprete de Kami, da novela das sete, Dona de Mim, adiantou alguns detalhes.

Segundo a noiva, a primeira cerimônia acontecerá no Rio de Janeiro, local onde o noivo nasceu. Esta será religiosa e algo mais íntimo. A segunda será no final de semana seguinte, no dia 28 de junho, na cidade da atriz, no interior de São Paulo. Esta será maior, com mais amigos. Em cada uma das festas, os padrinhos usarão cores diferentes. Na cerimônia religiosa, a gravata será azul e na outra prata.

“Sim, teremos mais de uma cerimônia. Uma delas será o casamento religioso. E a outra será a festa. Estou na reta final dos preparativos, ainda vendo alguns detalhes… Mas posso dizer que será a celebração do nosso amor com as pessoas que amamos do nosso lado", disse ela para o portal.

