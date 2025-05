Giovanna Lancellotti conta alguns detalhes de seus dois casamentos

Há poucas semanas de se casar com Gabriel David, Giovanna Lancellotti conta alguns detalhes das duas festas que terão em dois lugares; veja

A atriz Giovanna Lancellotti está prestes a se casar com o presidente da Liesa (Liga Independentes de Escolas de Samba do RJ), Gabriel David, de 27 anos. Faltando poucas semanas para as cerimônias, a famosa contou alguns detalhes de como será cada uma das festas.

Em entrevista ao portal Leo Dias, a intérprete de Kami, da novela das sete, Dona de Mim, revelou que a primeira cerimônia acontecerá no Rio de Janeiro, local onde o noivo nasceu, no dia 21 de junho. Esta será religiosa e algo mais íntimo.

A segunda será no final de semana seguinte, no dia 28 de junho, na cidade da atriz, no interior de São Paulo. Esta será maior, com mais amigos. Em cada uma das festas, os padrinhos usarão cores diferentes. Na cerimônia religiosa, a gravata será azul e na outra prata.

“Sim, teremos mais de uma cerimônia. Uma delas será o casamento religioso. E a outra será a festa. Estou na reta final dos preparativos, ainda vendo alguns detalhes… Mas posso dizer que será a celebração do nosso amor com as pessoas que amamos do nosso lado ", disse ela para o portal Leo Dias.

Ainda nos últimos dias, Giovanna Lancellotti e o noivo tiveram um evento organizado pela madrinha deles. Na ocasião, eles tiveram um chá bar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Como Giovanna Lancellotti conheceu Gabriel David?

Em participação do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancellotti abriu sobre a intimidade do casal e deu detalhes sobre como conheceu Gabriel David. "Eu caí em um belo golpe", ela brincou ao falar sobre o romance com o herdeiro da Beija-Flor, que começou em 2021.

Segundo a atriz, ela já o conhecia por ser muito amiga da sobrinha do empresário, Thais Müller, filha do irmão de Gabriel, Anderson Müller, mas ela nunca deu muita bola. Contudo, o empresário e carnavalesco já havia tentado se aproximar várias vezes da atriz e até enviando mensagens nas redes sociais antes deles se conhecerem apropriadamente.

O encontro somente aconteceu com a ajuda de alguns amigos em comum, como o surfista Pedro Scooby. Segundo Giovanna, eles arrumaram um jeito para o casal se encontrar em um jantar. Pouco tempo depois, a atriz decidiu passar seu aniversário em Noronha e foi surpreendida pelo mozão, que apareceu no hotel em que ela estava hospedada. Desde então eles não se desgrudaram mais.

Leia também: Relembre como foi o pedido de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabirel David