Giovanna Lancellotti apostou em look 'diferentão' para festa do casamento; veja

Em seu segundo casamento, Giovanna Lancellotti apostou em look 'diferentão' para a grande festa; atriz surgiu com modelo curto e estiloso

A atriz Giovanna Lancellotti e Gabriel David subiram ao altar neste sábado, 28, em uma cerimônia religiosa na fazenda em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Para a festa de seu segundo casamento, a famosa trocou de vestido e surpreendeu com o modelo.

Depois de vestir um modelo clássico para a cerimônia, do estilista francês Giambattista Valli, a artista colocou um look "diferentão" para se jogar na pista. A recém-casada então apostou em um modelito curtinho e com um véu na cabeça, parecendo uma espécie de "touca".

Giovanna Lancellotti continuou com a clor clara e com o rendado. Em seu primeiro casamento, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o vestido de foi da grife de Vivienne Westwood e foi feito sob medida. O modelito foi confeccionado em cetim de seda e possui um lenço no pescoço e luvas com transparência. Para completar o visual, a noiva usou um véu longo e buquê com flores brancas. A atriz falou sobre sua escolha para o primeiro casamento.

O primeiro casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David no Cristo Redentor

Logo depois do casamento no Cristo Redentor, Giovanna Lancellotti e Gabriel David falaram sobre a união especial. "Quis que esse momento fosse só nosso, da família, cercado de amor e fé. Casar aos pés do Cristo foi um jeito de agradecer e começar essa nova fase com o coração em paz", disse o noivo.

E a noiva completou: "Esse é um momento muito aguardado por nós. Estamos muito felizes. Essa celebração é sobre o encontro do nosso amor. É sobre a nossa história e sobre o nosso desejo de caminharmos juntos. E é ainda mais especial por ter o testemunho de pessoas importantes para as nossas vidas, pessoas que amamos e que vibram e torcem por nós".

Os noivos vão realizar uma segunda cerimônia de casamento no dia 28 de junho, na cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, com a presença de mais convidados.