  2. Gabriely Miranda revela proibição em seu casamento com Endrick: 'Todos'
Noivas / CASAMENTO

Gabriely Miranda revela proibição em seu casamento com Endrick: 'Todos'

A modelo Gabriely Miranda revelou detalhes de seu casamento com o jogador de futebol Endrick, que aconteceu em Madrid, na Espanha

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 07/08/2025, às 10h15

Gabriely Miranda e Endrick
Gabriely Miranda e Endrick - Foto: Reprodução/Instagram

A modelo Gabriely Miranda e o jogador de futebol Endrick celebraram sua união com uma cerimônia luxuosa e discreta em Madrid, na Espanha, no dia 18 de julho. Nesta quinta-feira, 7, a influenciadora revelou algumas curiosidades do evento, que contou com convidados de preto, ausência de padrinhos e proibição de celulares.

Durante uma interação com os seguidores nas redes sociais, ela contou que a cerimônia levou em torno de 7 a 8 meses para ser planejada. Além disso, revelou que o dress code de todos os convidados foi looks pretos. "Foi uma escolha nossa desde o começo! As pessoas amaram. Ficou elegante e tudo na mesma paleta", explicou.

Para o dia especial, 130 pessoas foram convidadas, mas apenas 90 confirmaram presença no casamento. O casal ainda optou por não ter padrinhos. Sobre a escolha do local, ela explicou: "Sempre [quis casar a céu aberto]. Foi a minha prioridade para o casamento. Queria um lugar grande, que eu pudesse fazer tudo, e não era uma opção casar em lugares fechados."

Proibição de celulares

Sobre a proibição de celulares, ela explicou como funcionou: "Todos tinham que deixar o celular na chegada, mas podiam ir até o celular a hora que quiserem! E para retornar ao casamento, deixavam o celular guardado de novo. Optamos por um casamento com mais intimidade, que todos tivessem ali por inteiros e foi a melhor escolha. Todos se divertiram, conversaram, dançaram, choraram e sem celulares ficaram mais à vontade."

Ainda durante a interação, ela respondeu um internauta que questionou sobre se casar tão jovem. "Nunca vi problema nisso. Não existe isso de idade para maturidade. Se encontrei a pessoa que quero passar o resto da minha vida junto, por que esperar ter mais idade para casar? Para mim não faz sentido", opinou. E completou: "Cada um vive no seu tempo. Esse é o meu e tá tudo bem".

Leia também: Esposa de Endrick, Gabriely Miranda revela se o casal planeja ter filhos

Stories de Gabriely Miranda
Stories de Gabriely Miranda

Juliana Dracz

