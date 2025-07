Flávia Alessandra e Otaviano Costa se casam pela 6ª vez

Otaviano Costa surpreende Flávia Alessandra com nova cerimônia de casamento durante férias na Capadócia

A atriz Flávia Alessandra e o apresentador Otaviano Costa celebraram o casamento deles pela 6ª vez. Nesta semana, eles fizeram mais uma cerimônia de renovação dos votos de amor durante as férias pela Capadócia.

A celebração foi organizada por Otaviano de forma surpresa para a esposa para celebrar a união deles. Inclusive, ele contou que foi uma forma de agradecer por todo o apoio que recebeu dela quando passou por uma cirurgia no coração em 2024.

"Casamos de novo! Sim! Depois de Grécia, Tailândia, Las Vegas, casamento civil e religioso... Eu tinha que pegar a Flávia de surpresa mais uma vez, e a Capadócia foi o local escolhido. E ela caiu direitinho, não desconfiando de nada. E depois de tudo o que vivemos e sobrevivemos juntos no ano passado (com a minha cirurgia), fazer essa surpresa pra ela, acima de tudo, foi mais uma forma de agradecer por tudo que ela foi para mim e nossa família, no momento mais sensível e desafiador de nossas vidas. Muito obrigado por tudo, por tanto. Eu te amo, em qualquer canto do mundo, my love", disse ele.

Flávia Alessandra e Otaviano Costa não usam aliança de casamento

Recentemente, Flávia Alessandra contou o motivo de ela e o marido não usarem alianças. "A gente usou no início, mas temos que tirar quando vamos gravar. Ele sempre perdia, e dava uma despesa neste início do casamento. Foram umas quatro alianças em não sei quanto tempo. Uma hora a gente falou: "Quer saber, vamos deixar então a aliança. Vamos fazer uma tatuagem". Foi quando a gente decidiu e tatuou uma coroazinha um para o outro", contou em entrevista ao jornal O Globo.

