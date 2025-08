Filha de Steve Jobs revela foto inédita do seu casamento com atleta

Filha de Steve Jobs, Eve Jobs se casou com o atleta Harry Charles em uma cerimônia discreta nos Estados Unidos. Veja a foto do vestido da noiva

Filha de Steve Jobs (1955-2011), fundador da Apple, Eve Jobs exibiu a primeira foto do seu casamento com o atleta medalhista olímpico Harry Charles. Os dois se casaram no dia 26 de julho em uma cerimônia intimista em Costwolds, Inglaterra.

Agora, dias depois da cerimônia, ela revelou a foto inédita dos noivos no ensaio fotográfico. Na foto em preto e branco, os dois apareceram estilosos com seus looks de noivos. Na legenda da foto no Instagram, a noiva revelou sua alegria com o seu grande dia.

"Estamos CASADOS!!! Foi a semana mais mágica de comemoração e temos tantas pessoas para agradecer... Ao Stanlee e toda a sua equipe, vocês realizaram nossos sonhos de casamento mais loucos, e tudo foi feito com muito amor e carinho. À Sarah, Judy, Camilla e toda a sua equipe na Givenchy, obrigada por fazerem o vestido mais lindo de tirar o fôlego. Sua gentileza, carinho e brilhantismo fizeram todo o processo parecer mágico. Ao Craig, Stas, Darren e Stephen, obrigada por capturarem momentos tão mágicos, nós os guardaremos para sempre. E, finalmente, aos nossos pais, madrinhas, padrinhos, Anita, Karl, Jony e Heather, Ruthie e toda a equipe do River Cafe - nada disso teria sido possível sem vocês, nós os amamos muito!!! Com carinho, Eve e Harry", escreveu.

Quem é Eve Jobs? Conheça mais sobre a filha caçula de Steve Jobs

Filha caçula de Steve Jobs e Laurene Powell, Eve Jobs é irmã de Reed, Erin e Lisa. Ela nasceu em 9 de julho de 1998 e seu pai a descreveu ao longo dos anos como “forte e com força de vontade”. “Eve é mais sensível do que muita gente pensa. Ela é tão inteligente que consegue se impor um pouco, o que significa que pode alienar as pessoas, e acaba se sentindo sozinha. Ela está aprendendo a ser quem é, mas tenta controlar as coisas para ter os amigos de que precisa”, disse ele em sua biografia.

Ela construiu sua vida profissional como modelo e em competições de hipismo. Eve é formada na Universidade de Stanford e trabalhou como modelo na agência DNA Model. A estreia dela como modelo aconteceu em 2020.

Eve começou a namorar com Harry Charles em 2022, mas só assumiu publicamente em 2024, quando ele participou dos Jogos Olímpicos de Verão de Paris. O casamento deles aconteceu em julho de 2025. A união aconteceu na igreja medieval de St. Michael, em Cotswolds, e festa no hotel Estelle Manor.

A morte de Steve Jobs

A morte do empreendedor aconteceu após uma longa batalha contra o câncer, que se manifestou pela primeira vez em 2004. Na época, ele fez uma cirurgia para retirada do tumor no pâncreas. Em 2009, precisou ser submetido a um transplante de fígado. Em janeiro de 2011, Jobs pediu nova licença médica por causa da doença.

O afastamento definitivo da presidência da empresa aconteceu em 24 de agosto de 2011, quando já estava visivelmente debilitado. Jobs faleceu em outubro do mesmo ano, nos Estados Unidos. Co-fundador da Apple, maior empresa de tecnologia do mundo, ele ajudou a revolucionar a informática a partir do final do século XX. O empresário foi responsável pela criação do Macintosh, do iPod, do iPhone e do iPad.

Na época, diversos famosos, incluindo Bill Gates, lamentaram a morte de Steve Jobs. "Para nós que tivemos a sorte de trabalhar com Steve, foi uma honra enorme. Vou sentir imensa saudade, Steve", declarou o empresário e fundador da Microsoft.