Filha de Gugu Liberato se casa com vestido deslumbrante; veja

Sofia Liberato, filha de Gugu Liberato, se casou nesta sexta-feira (16) com o piloto de drift Gabriel Gravino, nos Estados Unidos

Sofia Liberato escolheu um vestido deslumbrante para se casar com Gabriel Gravino nesta sexta-feira, 16. A cerimônia aconteceu nos Estados Unidos e contou com a presença dos familiares e amigos.

Para o casamento ao ar livre, a filha do apresentador Gugu Liberato (1959-2019) e Rose Miriam Di Matteo, escolheu um modelo de alça e com várias flores na parte debaixo do vestido e na cauda. Além disso, a jovem de 21 anos optou por não usar véu.

O casal chegou à cerimônia em um carro de luxo: uma Ferrari vermelha, veículo em que o jovem estava dirigindo. No vídeo publicado nos Stories de Sofia, o noivo deixou a direção para abrir a porta para a noiva descer. Depois, eles caminharam juntos para o altar.

Sofia Liberato se casa - Foto: Instagram

Quem é o marido da filha de Gugu Liberato?

Uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, a jovem Sofia Liberato, de 21 anos, anunciou que se casou com Gabriel Gravino nos Estados Unidos. N

os Estados Unidos, Gabriel começou sua vida profissional como pedreiro nas casas da região. Anos depois, ele se tornou piloto de drift. Hoje em dia, ele possui vários carros de luxo. O rapaz é apaixonado por carros milionários. Ele possui uma Ferrari de R$ 2,5 milhões, uma Lamborghini Urus de R$ 4 milhões e um Mazda Miata de R$ 72 mil.

Hoje em dia, Sofia estuda Administração de Empresas em uma universidade nos Estados Unidos. Ela vive no exterior desde a infância com a mãe, Rose Miriam, e os irmãos, Marina e João Augusto. Gabriel e Sofia começaram a namorar em 2020 e moram juntos desde 2023. Saiba mais!

