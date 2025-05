Filha de Gugu Liberato e Rose Miriam, Sofia Liberato anunciou seu casamento com Gabriel Gravino em grande estilo nas redes sociais; veja as fotos

Na última terça-feira, 14, Sofia Liberato surgiu radiante nas redes sociais ao anunciar que se casou com o namorado , Gabriel Gravino, nos Estados Unidos. Filha de Gugu Liberato (1959–2019) e Rose Miriam, a jovem de 21 anos compartilhou um álbum de fotos elegante e cheio de charme.

Sofia e Gabriel moram juntos desde 2023 e celebraram o momento especial com cliques apaixonados. Nas imagens, a influenciadora aparece usando um clássico vestido de noiva e segurando um buquê de flores naturais.

"A estrada é longa, mas a melhor parte é saber que não caminhamos sozinhos. É só o começo", escreveu a jovem na legenda da publicação, acrescentando um versículo bíblico: “Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nEle, e Ele o fará.”

Nos comentários, amigos e seguidores celebraram a união do casal. "Lindos! Gratidão a Deus pelo amor e por suas vidas!", disse uma internauta. "Casal lindo. Parabéns, Sofia!", elogiou outra. "Toda a felicidade do mundo!", desejou mais uma.

Atualmente, Sofia Liberato vive em Malibu, na Califórnia, onde cursa Administração de Empresas na Pepperdine University. No ano passado, ela comemorou a conquista da cidadania americana, após morar por nove anos nos Estados Unidos.

Ela tem dois irmãos: João Augusto e Marina. João se formou em Comunicação e Administração na Flórida, enquanto Marina mora em Los Angeles, também na Califórnia, onde estuda Cinema e Televisão.

Conquista!

Sofia Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato (1959–2019), adquiriu recentemente uma Ferrari ao lado do marido, Gabriel Gravino. O casal foi até uma concessionária de carros de luxo para buscar o novo veículo e compartilhou o momento especial nas redes sociais, no último domingo, 11.

Gabriel celebrou a conquista com uma declaração nostálgica ao mostrar a Ferrari 458 vermelha, avaliada em cerca de R$ 3 milhões. “Quem diria que o carro que eu jogava no PS2 agora faz parte da minha garagem”, disse ele. Confira a Ferrari adquirida por Sofia e Gabriel.

