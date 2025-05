Filha de Gugu chega de Ferrari ao seu casamento nos Estados Unidos; veja

Sofia Liberato, uma das gêmeas do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), se casou com o piloto de drift, Gabriel Gravino, em Miami, nos Estados Unidos

Nesta sexta-feira, 16, a jovem Sofia Liberato, de 21 anos, compartilhou, nos stories de seu perfil no Instagram, um registro seu indo ao seu casamento com Gabriel Gravino, ex-pedreiro e atual piloto de drift, nos Estados Unidos . No vídeo, o casal apareceu chegando à cerimônia em uma Ferrari vermelha, veículo que o jovem estava dirigindo e que deixou a direção para abrir a porta para a noiva descer.

A filha Gugu Liberato (1959-2019) é fruto do relacionamento do comunicador com Rose Miriam Di Matteo. Além da irmã gêmea, Marina, ela também tem um irmão mais velho, João Augusto Liberato, de 23.

Ensaio pré-casamento

Antes de se casar com Gabriel, Sofia compartilhou com cerca de meio mihão de seguidores as fotos do ensaio pré-casamento do casal. Na série de registros românticos, os jovens aparecem usando looks brancos em meio à natureza. Na legenda da publicação, feita no Instagram, Sofia abriu o coração sobre a nova fase de sua vida:

"Faltam só 24 horas para o nosso para sempre… Na vida, muitas coisas passam — sonhos, fases, pessoas. Mas a Palavra de Deus nos lembra que três coisas permanecem: fé, esperança e amor. A fé nos sustenta, a esperança nos fortalece, mas o amor é o maior de todos, porque ele reflete o próprio Deus. O amor verdadeiro não é só sentimento — é uma escolha diária de viver com compaixão, perdão e humildade", escreveu.

Quem é Gabriel Gravino?

Gabriel Gravino trabalhou como pedreiro nos Estados Unidos e, atualmente, é empresário e dono de uma coleção de carros de luxo. Ele também é piloto de drift, esporte do automobilismo marcado por derrpagens controladas.

