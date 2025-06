Filha de Faustão revela preparativos para casamento com Julinho Casares: 'Esse ano sai'

Filha mais velha de Faustão, a cantora Lara Silva, abriu o jogo sobre os planos de seu casamento com o noivo, o apresentador Julinho Casares

Filha mais velha de Faustão, a cantora Lara Silva, abriu o jogo sobre os planos de seu casamento com o noivo, o apresentador Julinho Casares. Na noite desta terça-feira, 10, ela marcou presença no 5º Leilão Beneficente do Projeto Instituto Neymar em São Paulo e contou em entrevista ao portal gshow como estão os preparativos.

"Esse ano sai", confirmou Lara, que foi ao evento na companhia do noivo. Quanto aos preparativos, os dois adiantaram que planejam uma cerimônia "intimista". "A gente está organizando, vendo os detalhes. É trabalhoso, mas é gostoso esse período", detalhou Julinho.

Quando Lara Silva anunciou o noivado?

Juntos desde abril de 2020, os dois anunciaram o noivado em junho de 2024. Na época, eles surgiram agarradinhos durante uma viagem a Londres, na Inglaterra, e a cantora exibiu seu anel de noivado. "Um novo ciclo em nossas vidas…", comemoraram na legenda da publicação.

Para o pedido de casamento, Julinho consultou os pais de Lara, Faustão e Magda Colares, além de João Silva. Após todos aprovarem a união, o pedido se manteve em sigilo até o dia da data especial. O local do pedido faz referência à moradia da jovem, que viveu na cidade durante cinco anos.

Vale lembrar que Lara é filha do apresentador Fausto Silva com Magda Colares. Já Julinho é filho de Julio Casares, presidente do São Paulo FC Clube, com Mara Casares.

Quem são os outros herdeiros de Faustão?

O apresentador Fausto Silva possui três filhos: Sua primogênita, Lara Silva, é fruto de seu primeiro casamento, com a artista Madga Colares, com quem ele foi casado até 2000. Dois anos depois, ele se uniu em matrimônio com a jornalista Luciana Cardoso, com quem teve dois filhos: Rodrigo e João Silva. Veja foto dos três juntos!

