Filha de Cesar Filho e Elaine Mickely se casa com vestido deslumbrante

Luma Cesar, filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, se casou no civil com o empresário estrangeiro Ed Beccle na tarde desta sexta-feira, 7, em Fortaleza, no Ceará. Para a cerimônia, a jovem, de 24 anos, surgiu usando um vestido longo, justo e de alcinha, além de um buquê de copo-de-leite. Já o noivo usou camisa, calça e sapato branco. Os pais da noiva também surgiram com looks de cor clara.

Mais cedo, através dos Stories do Instagram, Cesar Filho falou sobre a emoção de casar a filha. "Aguenta coração, porque olha, não é fácil casar uma filha. Casamos o Luigi em julho e agora estamos casando a Luma. Os dois filhos em menos de um ano. Fala sério, é muita emoção para um pai e uma mãe", disse o jornalista.

O noivo de Luma Cesar, o empresário Ed Beccle, tem 25 anos e é nascido em Hong Kong. Atualmente ele mora em Los Angeles (EUA) e Londres (Inglaterra). Os dois se conheceram no México, durante uma viagem. "Conheci Luma no México, tivemos um grande jantar e quatro dias depois fomo num barco", revelou.

Confira as fotos da cerimônia civil:

Luma Cesar surge poderosa antes de casamento

Em sua última noite de solteira, antes de se casar com o empresário estrangeiro, Ed Beccle, Luma Cesar, a primogênita de Cesar Filho e Elaine Mickely, celebrou com a família em grande estilo no hotel onde estão hospedados para a cerimônia luxuosa.

Nesta quinta-feira, 06, a jovem, de 24 anos, postou os registros da noite especial que tiveram no local e chamou a atenção com o look escolhido para o momento. Já no clima do casamento, a herdeira do apresentador e da ex-atriz global surgiu com um vestido e sapatos com laço. "Dream dress", escreveu ela ao exibir o modelo curto e sem alça. "Última noite da minha princesa solteira. Te amo minha filha", disse Elaine Mickely ao postar um vídeo. Confira!

