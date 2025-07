Ex-Spice Girl Mel B se casa com Rory McPhee em Londres

A cantora Mel B oficializou a união com o cabeleireiro Rory McPhee na Catedral de Saint Paul, em Londres, na Inglaterra, neste sábado (5)

A cantora Mel B, de 50 anos, se casou com o cabeleireiro Rory McPhee, de 37, neste sábado, 5, na Catedral de Saint Paul, em Londres, na Inglaterra. Entre os convidados estavam a "Baby Spice" Emma Bunton, Cara Delevingne, Katherine Ryan e Daisy Lowe.

A ex-Spice Girl usou um vestido marfim de Josephine Scott e, posteriormente, trocou por um do estilista Justin Alexander. "Foi um sonho trabalhar com Mel, trazendo seu próprio senso de estilo para a ocasião", disse Caroline Black, que ajudou a artista a escolher seu traje de casamento, à People.

As três filhas da cantora foram madrinhas: Phoenix, de 26 anos, Angel Iris, de 18, e Madison, de 13. A mais velha é fruto do relacionamento de Mel com Jimmy Gulzar, com quem foi casado de 1998 a 2000. A segunda herdeira da famosa é fruto da relação com Eddie Murphy. Já a caçula é com Stephen Belafonte, com quem foi casada de 2007 a 2017.

Ainda segundo a revista People, Mel B foi autorizada a se casar com McPhee na Catedral de Saint Paul — a mesma igreja onde a Princesa Diana e o então Príncipe Charles se casaram em julho de 1981 — porque em 2022 a cantora recebeu do Príncipe William a distinção de se tornar Membro da Ordem do Império Britânico (MBE) por seu trabalho de conscientização sobre questões de violência doméstica.

"É um grande acontecimento porque, quando você se casa lá, poucas pessoas têm permissão para se casar lá. Você tem que ser especial", disse a cantora sobre a icônica igreja no episódio de 14 de maio do The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Após a cerimônia, o casal recebeu os convidados no Shangri-La Hotel, dentro do The Shard, o edifício mais alto do Reino Unido.

