Ex-jogadora da seleção brasileira se casa após quatro anos de relacionamento: 'Grande dia'

A atacante Nycole Raysla, jogadora do Benfica e ex-integrante da seleção brasileira, se casou com a brasiliense Taiene Cunha. Os registros da cerimônia foram compartilhados pela atleta nas redes sociais na última quarta-feira, 18.

"Prévia do nosso grande dia", escreveu a jogadora ao compartilhar os cliques em seu perfil nas redes sociais. Para a data especial, a jogadora vestiu um terno escuro. Já Taiene escolheu um vestido branco tomara que caia com fenda na perna.

Além dos looks escolhidos, as fotos mostram a troca de alianças e um beijo apaixonado das noivas, que posaram em frente à decoração do casamento. Ao fundo da pose romântica, é possível notar uma mesa de madeira com doces. Flores brancas e folhagens completam a composição.

Nos comentários, os internautas desejaram felicidades para essa nova fase do casal. "Deus abençoe sempre esse casal!", falou uma. "Muitas bençãos nessa nova fase. Felicidades", desejou outra. "Parabéns Nick, que Deus abençoe seu casamento. Desejo toda felicidade do mundo para você e sua nova família", escreveu uma terceira pessoa.

Vale lembrar que Nycole Raysla disputaria a Copa do Mundo Feminina pela seleção brasileira em 2023, porém sofreu uma lesão e precisou ser cortada do time A atacante do time Benfica namora Taiene Cunha desde 2021, porém, as duas são bastante discretas quanto à relação, e Cunha possui um perfil privado nas redes sociais e não costuma aparecer muito na mídia.

Quem é Nycole Raysla?

Nycole Raysla nasceu em Brasília e foi criada em Sobradinho, região administrativa que fica a cerca de 25 quilômetros do Plano Piloto. Ela iniciou sua carreira no futebol do DF, atuando em equipes como Cresspom, Ceilândia e Minas Brasília, antes de se transferir para o Sport. As informações são do portal ge.

