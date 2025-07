Ex de Lucas Lucco, Lorena Carvalho anuncia que está noiva. Saiba quem é o eleito

A influencer Lorena Carvalho, que é mãe do filho de Lucas Lucco, ficou noiva! Ela mostrou fotos discretas do novo passo em sua vida

Ex-mulher de Lucas Lucco, a influencer Lorena Carvalho está noiva! Neste domingo, 13, ela compartilhou fotos românticas para anunciar que foi pedida em casamento por Paulo Junqueira no último sábado, 12.

O pedido foi feito ao ar live durante o pôr do sol. “Sem palavras pra descrever o quanto to transbordando de alegria! A ficha ainda tá caindo, e a cada ligação que faço pros nossos amigos e familiares me emociono! Obrigada meu amor por esse momento tão especial e mais a nossa cara impossível! Te amo muito!", disse ela.

O noivo de Lorena, Paulo Junqueira, é discreto e não tem perfil aberto nas redes sociais. Eles estão juntos desde 2023.

Vale lembrar que Lorena já foi casada com o cantor Lucas Lucco, com quem teve um filho, Luca, de 4 anos.

Saiba como foi o fim do casamento de Lucas Lucco com Lorena Carvalho

Em 18 de março de 2022, Lucas Lucco e Lorena Carvalho comunicaram ao público o fim do casamento de quase dois anos, encerra­do uma trajetória de oito anos juntos. O anúncio veio via redes sociais, com trocas de declarações afetuosas e palavras de gratidão. A repercussão foi imediata e comovente, refletindo o carinho e respeito mútuos mesmo após o término.

O anúncio feito por Lucas Lucco

Pelas suas redes sociais, o sertanejo escreveu: “Vou tentar ser breve porque dói demais… Conheci a Lorena em 2013… nosso ciclo como marido e esposa chegou ao fim, mas temos uma história que já começou a ser escrita, como pais…”.

Ele expressou gratidão por todas as lições e apoio recebidos, inclusi­ve nos momentos mais difíceis de sua carreira.

A resposta emocionante de Lorena Carvalho

Lorena anunciou o fim da união via Stories: “É com muita dor que escrevo… continuaremos a fazer parte da vida um do outro, especialmente pelo nosso filho. Peço respeito e compreensão…”.

Em uma mensagem mais profunda, ela refletiu sobre a maternidade: “Filhos ensinam a amar de forma única… obrigam a sacudir a poeira, levantar e seguir… filhos não salvam casamentos, mas os sorrisos deles são a recompensa mais doce…”.

