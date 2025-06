Ex-BBB Gustavo Benedeti se casa com modelo em cerimônia intimista

O ex-BBB e influencer Gustavo Benedeti oficializou sua união com a modelo Amanda Melo em uma cerimônia intimista neste sábado, 21

O ex-BBB e influencer Gustavo Benedeti está oficialmente casado! Neste sábado, 21, ele oficializou sua união com a modelo Amanda Melo em uma cerimônia intimista. Os registros do dia especial foram compartilhados em uma publicação conjunta nas redes sociais.

Nas imagens, os dois mostram momentos da cerimônia, que contou com a presença de familiares e amigos. Eles também trocaram declarações nas redes sociais. "Oficialmente sra Benedeti. 21.06.25", comemorou Amanda. "Te amo Amanda Benedeti", ele respondeu.

Os internautas aproveitaram para desejar felicidades ao casal nessa nova fase."Que Deus abençoe essa nova fase amiga", falou uma. "Adorei, sinto a presença de Deus nos detalhes", comentou outra. “Lindos demais!!! Parabéns, Amandinha, você merece muito, muito, muito. Que Deus abençoe sempre", desejou uma terceira pessoa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AMANDA MELO (@amandamelogs)

Quem é Gustavo Benedeti?

Gustavo Benediti ficou conhecido após sua participação no BBB 23, da Globo. Ele entrou no reality show como Pipoca e foi eliminado no sexto paredão da temporada com 71,78% dos votos do público. Durante o período confinado, ele viveu um affair com Key Alves, mas os dois romperam a relação logo após deixarem a casa.

Antes do BBB, ele morava em uma fazenda com a família em Mato Grosso. Depois da fama, ele se tornou influencer e empresário, e faz sucesso nas redes sociais.

Quando Gustavo Benedeti ficou noivo?

O ex-BBB surpreendeu Amando Melo ao levá-la para ver o pôr do sol na fazenda. Na ocasião, ele se ajoelhou e lhe deu uma caixinha com uma aliança de compromisso. "Você quer casar comigo?", perguntou ele. "Mil vezes sim! Te amo", respondeu. Ele retribuiu: "Te amo! Obrigado por aceitar viver essa vida comigo".

Leia também: Casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David: Veja as fotos oficiais da união