ENQUETE: Qual o melhor look das famosas na festa de Ana Paula Siebert e Roberto Justus?

Veja os looks das famosas na renovação dos votos de Ana Paula Siebert e Roberto Justus e vota no seu modelito favorito!

A festa de renovação dos votos de casamento de Ana Paula Siebert e Roberto Justus contou com uma lista de convidados repleta de famosos. Entre os convidados estavam Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, Fabiana Justus, Vera Viel, Adriane Galisteu e mais celebridades.

As convidadas apareceram deslumbrantes com seus looks sofisticados e com brilho para curtirem a festa luxuosa. Que tal escolher o seu look favorito?

Vote na enquete abaixo para escolher o melhor look das famosas:

Qual o melhor look das famosas na festa de Ana Paula Siebert e Roberto Justus? Elaine Mickely

Renata Abravanel

Ticiane Pinheiro

Helô Pinheiro

Pietra Quintela

Rafaella Justus

Fabiana Justus

Adriane Galisteu

Sacha Chryzman

Fran Justus

Vera Viel

Fotos: Brazil News

Como Roberto Justus e Ana Paula Siebert se conheceram?

Vale lembrar que Ana Paula Siebert e Roberto Justus se conheceram no programa O Aprendiz, que ele apresentava. Alguns anos depois, os dois se reaproximaram e iniciaram o romance. O casamento aconteceu em 2015 e eles tiveram uma filha, Vicky, que nasceu em 2020.

Leia também: 5 filhos e 5 netos de Roberto Justus na renovação dos votos do empresário