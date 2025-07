Dublê de Larissa Manoela em novela do SBT se casa no RJ; atriz prestigia cerimônia

A ex-atriz mirim Mharessa Fernanda, conhecida por sido a dublê de Larissa Manoela no SBT, se casou nesta quarta-feira, 24

A ex-atriz mirim Mharessa Fernanda, conhecida por sido a dublê de Larissa Manoela na novela Cúmplices de um Resgate, do SBT, se casou nesta quarta-feira, 24, com o influenciador Bernardo Busnello. Os registros da cerimônia foram compartilhados por Larissa Manoela, que foi acompanhada do o marido, o ator André Luiz Frambach.

A celebração aconteceu em um restaurante na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em um dos registros, o casal surge caminhando em direção aos convidados, que os recebem com gritos de "Vivam os noivos!".

Em seguida, a intérprete de Estela de "Êta Mundo Melhor", da TV Globo, posou com o marido e os recém-casados. "Que vocês sejam muito felizes! Todo amor do mundo", desejou Larissa Manoela.

Mharessa, ex-dublê de Larissa Manoela, se casa com o influenciador Bernardo Busnello. — Foto: Reprodução/Instagram

A amizade de Mharessa e Larissa Manoela

Mesmo após crescerem, Mharessa Fernanda e Larissa Manoela mantiveram a amizade que criaram na infância. Inclusive, Mharessa foi uma das convidadas do casamento de Larissa com André Luiz Frambach, celebrado em 17 de dezembro de 2024. Nas redes sociais, ela compartilhou fotos do momento especial ao acompanhar a terceira cerimônia do casal.

Carreira de Mharessa na TV

Além de interpretar a dublê de Larissa Manoela em Cúmplices de um Resgate, Mharessa esteve em outras tramas da TV. Na série bíblica da Record TV, Todas as Garotas em Mim, ela interpretou a influenciadora digital Mirela e as personagens bíblicas Dalila e Rute.

Ela esteve em na série Reis. Ela apareceu na transição entre a terceira e a quarta fases da atração, A Rejeição e A Escolha, como a jovem princesa Ainoã, filha do imperador Saul (Carlo Porto) e de sua esposa, também chamada Ainoã (Francisca Queiroz).

