Diogo Melim e Nanda Caroll se casam em cerimônia ao ar livre

O cantor Diogo Melim celebrou seu casamento religioso com Nanda Caroll em cerimônia romântica e ao ar livre

O cantor Diogo Melim e a influencer Nanda Caroll estão casados! Eles oficializaram a união no final da tarde desta quarta-feira, 28, em uma cerimônia ao ar livre em Tiradentes, Minas Gerais.

Para o grande dia, a noiva usou um vestido branco feito exclusivamente para ela com modelagem sereia, corte estruturado e feito em renda chantilly francesa. O modelito ainda contou com renda mariscos bordada à mão, mais de 1.300 pérolas e cristais swarovski. O look foi feito com a intenção de transmitir leveza e presença para a noiva.

Entre as madrinhas, o casal teve a presença da atriz Livian Aragão e da influencer Sammy.

Antes da união, a noiva falou sobre a ansiedade para o grande dia. "Tô animada, ansiosa, parecendo uma montanha-russa emocional. E confesso que meu maior medo no momento é chorar tanto na hora dos votos a ponto de não conseguir falar, só emitir barulho de foca emocionada. Mas tudo bem… quem me conhece já tá preparado. Que venha esse dia lindo, cheio de amor, pelos, risadas e, provavelmente, lágrimas (muitas)", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

O casamento civil

O cantor Diogo Melim e a influenciadora digital Nanda Caroll já estão oficialmente casados! Os dois oficializaram a união no civil no dia 29 de abril de 2025 com a presença de familiares e amigos próximos. Agora, os pombinhos compartilharam fotos da troca de alianças e da assinatura do documento.

"CASAMOSSS. Gente, se no civil eu já me emocionei imagina no dia da cerimônia? Eu vou ter que passar uma make à prova de choro", escreveu ela na legenda da publicação. Para o dia especial, os dois escolheram trajes na cor branca para oficializar a união e também postaram o beijo do "sim".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda ♡ (@nandacaroll)

