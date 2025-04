Diogo Melim e Nanda Caroll abrem álbum de fotos do casamento no civil

O cantor Diogo Melim e a influenciadora digital Nanda Caroll estão oficialmente casados! Os dois oficializaram a união no civil nesta terça-feira, 29

O cantor Diogo Melim e a influenciadora digital Nanda Carollestão oficialmente casados! Os dois oficializaram a união no civil nesta terça-feira, 29, com a presença de familiares e amigos próximos. Agora, os pombinhos compartilharam fotos da troca de alianças e da assinatura do documento.

"CASAMOSSS. Gente, se no civil eu já me emocionei imagina no dia da cerimônia? Eu vou ter que passar uma make à prova de choro", escreveu ela na legenda da publicação. Para o dia especial, os dois escolheram trajes na cor branca para oficializar a união e também postaram o beijo do "sim".

Após a união no civil, os dois vão celebrar a união para uma festança, em Tiradentes, Minas Gerais, com direito a três dias de comemoração, que tem inicío no dia 27 de maio. Para a ocasião especial, ela escolheu um vestido assinado por uma equipe de estilistas e que está avaliado em R$ 30 mil na primeira locação. Ele será batizado com o nome "Nanda Caroll" e estará disponível para aluguel.

Quando Diogo Melim pediu em casamento?

O pedido de casamento aconteceu durante uma viagem do casal para o Japão e contou um lindo anel. Com exclusividade para o Instagram da CARAS Brasil, ele mostrou as primeiras fotos do grande dia dos noivos. "Você mudou minha vida e me mudou pra melhor. Eu amo sua voz e também te amo no silêncio, sem dizer uma palavra", disse ele. Por sua vez, ela comentou: "Mal posso esperar para escrever essa nova história ao seu lado".

Por que a banda Melim chegou ao fim?

Os irmãos Diogo, Rodrigo e Gabi anunciaram o fim da banda Melim no programa Altas Horas, da Globo, em novembro de 2023. Logo depois, eles compartilharam um depoimento oficial nas redes sociais para explicarem a decisão para os fãs. Eles contaram que a decisão foi muito pensada e que planejam seguir os caminhos individuais na música a partir de 2024.

