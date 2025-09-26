Detalhes do bolo de casamento de Laís Caldas: Sabor, peso e altura

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo oficializaram o casamento na quarta-feira, 24, em uma cerimônia religiosa no interior de São Paulo. Agora, eles revelaram os detalhes do bolo de casamento luxuoso que estava na festa deles.

Os noivos escolheram um bolo monumental, que tinha decoração luxuosa e tamanho impressionante. Conheça os detalhes:

Peso do bolo: 25 kg

25 kg Altura do bolo: 1,80m de altura, sendo que teve cinco camadas.

1,80m de altura, sendo que teve cinco camadas. Sabor: O bolo foi feito com sabor de doce de leite com nozes e damasco.

O bolo foi feito com sabor de doce de leite com nozes e damasco. Decoração: Flores de açúcar em formatos de peônias, orquídeas, lisianthus, rosas inglesas e outras flores comestíveis.

Laís divulgou os detalhes do doce sofisticado em um post nas redes sociais, na qual revelou que todos ficaram impressionados com o bolo de casamento. “Um verdadeiro espetáculo em forma de doce. Nosso bolo de casamento foi uma verdadeira obra de arte criada pelas mãos talentosas das irmãs @surmani.cake. Foram 25 quilos de puro sabor de doce de leite com nozes e damasco, distribuídos em 5 camadas duplas, com 1,80m de altura e um imponente vaso no topo. Cada detalhe foi pensado com perfeição: peônias, orquídeas, lisianthus, rosas inglesas e tantas outras flores, todas comestíveis, assim como toda a base também era comestível, que transformaram o bolo em uma explosão de beleza e sabor. Ele uniu exuberância, luxo e delicadeza. O impacto foi imediato: todos paravam para admirar, fotografar e, claro, se apaixonar pelo sabor. Um verdadeiro espetáculo que fez parte da nossa história e ficará para sempre na memória do nosso grande dia. Obrigada“, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laís Caldas (@dra.laiscaldass)

A história de amor de Laís Caldas e Gustavo Marsengo

O Big Brother Brasil tem um histórico de formar casais, mas a união de Laís Caldas e Gustavo Marsengo, que participaram da edição de 2022, surpreendeu o público e provou que o amor pode, de fato, nascer no meio do jogo. A dinâmica inicial da casa colocou Laís e Gustavo em lados opostos: ela, de um grupo estabelecido; ele, recém-chegado da Casa de Vidro. A própria médica confessou que sua primeira aproximação foi puramente estratégica, visando o jogo. No entanto, a convivência e o carisma de Gustavo transformaram a tática em um sentimento inegável.

O “Gus”, que havia prometido a si mesmo não se envolver em romances no confinamento, quebrou a promessa ao se apaixonar por Laís. O relacionamento deles ganhou força justamente na superação das rivalidades. Gustavo chegou a se destacar por sua lealdade inabalável à amada, protagonizando momentos de defesa fervorosa que ficaram marcados como prova de que o amor ali era maior que a competição.

A Prova de Fogo da Vida Real

Ao deixarem a casa, o casal Laís e Gustavo provou que o romance não era passageiro. O namoro foi oficializado em maio de 2022, e a vida a dois seguiu sob os holofotes, mas com muita cumplicidade.

A grande surpresa veio na véspera do Natal de 2023, quando Gustavo emocionou a todos com o pedido de casamento. O noivado selou a união, e os ex-BBBs passaram a compartilhar abertamente os planos para o futuro. Mesmo enfrentando desafios, como o adiamento da festa de casamento por questões práticas, a transparência e a maturidade com que lidam com a vida a dois são pontos frequentemente elogiados pelos seguidores.

O “Sim” Definitivo: Casamento no Civil e no Religioso

Em 1º de fevereiro de 2025, Laís e Gustavo disseram “sim” em uma cerimônia civil íntima realizada em São Paulo. O evento, que reuniu apenas familiares e amigos mais próximos, foi o ápice de uma relação que superou os clichês do reality.

Em 24 de setembro de 2025, os dois oficializaram a união na igreja com uma cerimônia religiosa. O casamento aconteceu na Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Gustavo entrou na igreja ao som do hino do Palmeiras, seu time do coração, já Laís entrou com a música Eu Juro, de Leandro e Leonardo.

Leia também: Quem foi? Ex-BBB pega o buquê no casamento de Laís Caldas e Gustavo Marsengo