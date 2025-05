Confira 7 curiosidades surpreendentes sobre o casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Atriz Isis Valverde celebrou seu casamento com Marcus Buaiz em grande estilo no sábado, 3; descubra os detalhes mais curiosos do evento

Realizado no último sábado, 3, o casamento luxuoso de Isis Valverde e Marcus Buaiz agitou o mundo das celebridades no interior de São Paulo. Com bolo de R$ 15 mil, dress code em tons pastel e cerca de 180 convidados, o evento reuniu detalhes sofisticados e curiosidades dignas de cinema . Confira os destaques!

1- Bolo de casamento luxuoso

O casal confiou a missão do bolo ao confeiteiro das celebridades, Denilson Lima. A sobremesa tinha quatro andares e pesava 25 kg. Curiosamente, apenas um dos andares era comestível, os outros, cenográficos.

O valor? Aproximadamente R$ 15 mil e três dias de preparo, com o trabalho de seis profissionais envolvidos.

2- Lista de presentes

A lista de presentes misturava itens simples com experiências milionárias. Tinha de tudo: de um mini processador de R$ 200 a um passeio de helicóptero pela Sardenha, onde o casal vai passar a lua de mel, avaliado em mais de R$ 42 mil. Outras opções incluíam aluguel de carro de luxo na Europa, noites em resort cinco estrelas e até uma viagem panorâmica entre Veneza e Milão.

3- Conforto de jatinho particular

Para não faltar comodidade, o aeroporto de Jarinu foi fechado exclusivamente para o evento. Cerca de 60 jatinhos privados aterrissaram por lá, trazendo os 180 convidados da cerimônia — entre eles, nomes como Thaila Ayala, Mariana Ximenes e Sophie Charlotte.

4 - Show dos herdeiros

José Marcus, filho de Marcus Buaiz com Wanessa Camargo, foi o responsável por agitar a pista. O adolescente de 13 anos assumiu o posto de DJ e levantou os convidados durante a festa. A presença e participação das crianças era importante para o casal, reforçando a ideia de que a união também inclui os filhos José Marcus, João Francisco e Rael.

5 - Dress code leve e elegante

Nada de preto, vermelho ou saltos finos. Isis e Marcus solicitaram que todos os convidados apostassem em tons claros e pastel, priorizando conforto e harmonia com o clima do evento. Isis, aliás, brilhou com um vestido Vivienne Westwood, inspirado no clássico modelo da coleção Vive La Bagatelle de 1997.

6 - Sinal de celular bloqueado?

Em contato com a Quem, uma fonte próxima ao casal informou que uma torre está sendo colocada perto do local da festa para bloquear os sinais de celular. Essa "zona de silêncio digital" seria uma maneira de incentivar os convidados a se desconectarem do mundo virtual e aproveitarem o momento da melhor forma, sem distrações.

Em entrevista posterior ao veículo, Marcus desmentiu os rumores. "Cada convidado poderá entrar com o telefone normalmente. O que fizemos, de forma muito simples, foi pedir no convite que todos priorizem o momento ao vivo conosco. Queremos uma celebração íntima, em que as pessoas estejam presentes de verdade", explicou.

7 - Maquiagem de Isis Valverde

O visual de Isis arrancou elogios pela maquiagem leve, que valorizou sua beleza natural. O vestido escolhido também ajudou a compor o visual delicado e atemporal da noiva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Leia também:Quem pegou o buquê no casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz? Saiba tudo o que rolou!