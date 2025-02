Cesar Filho e Elaine Mickely choram em momento especial do casamento da filha

Filho de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luigi Cesar comove a todos e faz os pais chorarem com recado no casamento da irmã, Luma Cesar

O apresentador Cesar Filho e sua esposa, Elaine Mickely, não seguraram as lágrimas ao viverem um momento especial no casamento da filha mais velha, Luma Cesar, no último final de semana. A jovem oficializou sua união com Ed Beccle em uma cerimônia religiosa no Ceará e ganhou uma homenagem do irmão, Luigi Cesar. Ao ouvirem as palavras do rapaz no altar, os pais deles choraram.

Em um momento da celebração, Luigi subiu ao altar para homenagear a irmã e o cunhado. Religioso, ele falou sobre a presença divina naquele dia. "Hoje, enquanto eu estava me preparando com Ed, quando eu colocava o terno nele, quando eu arrumei o cabelo dele, eu vi Jesus em você. Eu vi Jesus na sua alegria. Eu vi Jesus no seu amor. E enquanto você caminhava para vir para o altar, eu vi o brilho de Deus em você, porque você foi chamado para ser brilho de Deus”, declarou.

Então, o rapaz falou sobre a irmã e fez os pais chorarem com suas palavras carinhosas. "Minha princesa. Ontem, quando eu estava indo dormir, eu comecei a lembrar cada fase da nossa vida, cada viagem juntos, até chegar nesse momento e tem uma resposta para tudo isso. A misericórdia de Deus. Porque até aqui ele foi fiel, porque até aqui ele cuidou da nossa casa e hoje ele está te enviando. Ele está te entendo como uma flecha para as nações, te enviando para auxiliar esse homem pelo resto da sua vida, te enviando para ser a mulher de oração da sua casa. Hoje, Deus está te enviando e você, minha princesa, você foi incrível sua vida toda. E agora, esse homem tem a sorte de ter você pelo resto da vida”, afirmou.

Assista ao vídeo:

