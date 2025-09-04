Casamento de Becca Bloom: Todos os detalhes do dia milionário da TikToker

Herdeira luxuosa e influencer de sucesso no TikTok, Becca Bloom teve um casamento digno de contos de fadas. Conheça todos os detalhes
A influenciadora digital Rebecca Ma, conhecida como Becca Bloom, está casada! Ela oficializou seu casamento com o engenheiro de software David Pownall em uma cerimônia romântica ao ar livre. Com milhões de seguidores nas redes sociais, sucesso no TikTok e herdeira milionária, ela teve um casamento digno de princesa de contos de fadas. Que tal saber todos os detalhes? Continue lendo:
Becca e David se conheceram em uma cafeteria em Palo Alto, Estados Unidos, em 28 de dezembro de 2019. Ele tinha se mudado para a cidade poucos dias antes e o primeiro encontro deles durou 15 horas, com direito a passeios pelo bairro e jantar em restaurante de sushi. O pedido de noivado aconteceu em 23 de julho de 2023 durante um passeio de barco ao pôr do sol.
Nas redes sociais, Becca Bloom é um fenômeno. Ela compartilha detalhes de sua vida luxuosa, incluindo muitas compras de itens caríssimos. Nos últimos tempos, ela mostrou sua jornada de preparar um casamento de luxo.
Eles se casaram em 28 de agosto na Villa Balbiano, no Lago Como, Itália. Inclusive, ela contou que escolheu a data por causa da consulta em uma cartomante, que disse que era um dia de muita sorte para o casal. Assim, eles optaram por uma cerimônia romântica e pequena, apenas para os mais íntimos. “Nós dois somos introvertidos e nerds - no sentido de que amamos números, quebra-cabeças, confeitaria e artesanato - e a ideia de ler nossos votos na frente de centenas de pessoas era assustadora. Meus pais, por outro lado, sempre imaginaram uma grande celebração em casa. Então encontramos o equilíbrio perfeito: dois casamentos. Nossos pais estão planejando um casamento asiático tradicional e em uma escala maior, e a nossa celebração no Lago Como foi intencionalmente íntima, apenas 60 amigos e familiares mais próximos”, disse ela à Vogue norte-americana.
@beccaxbloom We got married 💌 (The etsy witches worked) #bride#wedding♬ original sound - Becca Bloom
No dia do casamento, os noivos foram surpreendidos com o tempo chuvoso. Antes da cerimônia, a chuva tomou conta do local do casamento. A água só parou de cair do céu quando os convidados começaram a chegar e um lindo céu azul se abriu para o momento do ‘sim’.
A noiva caminhou até o altar ao som da música ‘Can't Help Falling in Love’, que foi tocada ao vivo, e fez o noivo chorar ao ver sua amada indo ao seu encontro. Os votos foram escritos por eles mesmos para o momento romântico. "Falei sobre como encontramos refúgio um no outro, assando tortas de maçã e empinando pipas, e como nosso amor compartilhado por aprender, curiosidade e conversas noturnas sobre ideias e números, nos fortaleceu. Os votos de David eram mais íntimos, mas ele terminou com palavras que não deixaram ninguém indiferente, um verso sobre querer que o meu fosse o único rosto que ele visse em seu último dia e a única mão que ele segurasse ao encontrar Deus. Não havia um único olho seco", disse ela na Vogue.
Na hora do beijo dos recém-casados, Becca e David surpreenderam os convidados com uma explosão de bomba de fumaça colorida ao fundo do altar. A primeira dança dos noivos foi ao som de Be More, de Stephen Sanchez. Com seu pai, a noiva dançou a música La Vie en Rose.
Para o ensaio pré-casamento, o vestido da noiva foi um modelito de Oscar de la Renta, que lembrava uma flor.
No jantar de ensaio, a noiva surgiu com um vestido vontade da Chanel, da coleção Cruise de 2023, de Karl Lagerfeld, inspirado no sorvete.
Enquanto isso, o vestido de noiva do casamento foi uma peça de Oscar de la Renta com bordados de peônias cortadas a laser. Inclusive, a flor peônia foi escolhida por causa da relação com a família dela, que é da China e o jardim sempre teve esta flor. Nos pés, ela usou sapatos Chanel brancos. Por sua vez, o noivo usou um terno creme Thom Browne.
Para a festa, Becca Bloom usou um vestido Oscar de la Renta da coleção primavera 2025 e sapatilhas Christian Louboutin.
A influenciadora digital Becca Bloom gastou uma verdadeira fortuna em seu casamento. De acordo com a revista Elle, o grande dia da TikToker custou mais de US$ 6,25 milhões.
Vale destacar que apenas a cerimônia e a festa foram cotadas em um valor entre US$ 3 milhões e US$ 4 milhões, e o vestido de noiva dela custou mais de US$ 400 mil.
Becca Bloom é o nome artístico de Rebecca Ma. Ela se tornou um fenômeno no TikTok por causa do segmento de #RichTok, no qual ostenta sua riqueza. Ela tem 25 anos e é profissional de finanças, sendo que é formada em Economia Empresarial com especialização em Direito.
Becca é filha de pais de trabalham com tecnologia e mercado imobiliário nos Estados Unidos. Ela começou na internet em 2025 e mantém a identidade dos pais longe da internet para preservar a intimidade deles.
