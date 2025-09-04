Casamento de Becca Bloom: Todos os detalhes do dia milionário da TikToker

Herdeira luxuosa e influencer de sucesso no TikTok, Becca Bloom teve um casamento digno de contos de fadas. Conheça todos os detalhes

A influenciadora digital Rebecca Ma, conhecida como Becca Bloom, está casada! Ela oficializou seu casamento com o engenheiro de software David Pownall em uma cerimônia romântica ao ar livre. Com milhões de seguidores nas redes sociais, sucesso no TikTok e herdeira milionária, ela teve um casamento digno de princesa de contos de fadas. Que tal saber todos os detalhes? Continue lendo:

Becca e David se conheceram em uma cafeteria em Palo Alto, Estados Unidos, em 28 de dezembro de 2019. Ele tinha se mudado para a cidade poucos dias antes e o primeiro encontro deles durou 15 horas, com direito a passeios pelo bairro e jantar em restaurante de sushi. O pedido de noivado aconteceu em 23 de julho de 2023 durante um passeio de barco ao pôr do sol.

Nas redes sociais, Becca Bloom é um fenômeno. Ela compartilha detalhes de sua vida luxuosa, incluindo muitas compras de itens caríssimos. Nos últimos tempos, ela mostrou sua jornada de preparar um casamento de luxo.

O grande dia do casamento

Eles se casaram em 28 de agosto na Villa Balbiano, no Lago Como, Itália. Inclusive, ela contou que escolheu a data por causa da consulta em uma cartomante, que disse que era um dia de muita sorte para o casal. Assim, eles optaram por uma cerimônia romântica e pequena, apenas para os mais íntimos. “Nós dois somos introvertidos e nerds - no sentido de que amamos números, quebra-cabeças, confeitaria e artesanato - e a ideia de ler nossos votos na frente de centenas de pessoas era assustadora. Meus pais, por outro lado, sempre imaginaram uma grande celebração em casa. Então encontramos o equilíbrio perfeito: dois casamentos. Nossos pais estão planejando um casamento asiático tradicional e em uma escala maior, e a nossa celebração no Lago Como foi intencionalmente íntima, apenas 60 amigos e familiares mais próximos”, disse ela à Vogue norte-americana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vogue Weddings (@vogueweddings)

No dia do casamento, os noivos foram surpreendidos com o tempo chuvoso. Antes da cerimônia, a chuva tomou conta do local do casamento. A água só parou de cair do céu quando os convidados começaram a chegar e um lindo céu azul se abriu para o momento do ‘sim’.

A noiva caminhou até o altar ao som da música ‘Can't Help Falling in Love’, que foi tocada ao vivo, e fez o noivo chorar ao ver sua amada indo ao seu encontro. Os votos foram escritos por eles mesmos para o momento romântico. "Falei sobre como encontramos refúgio um no outro, assando tortas de maçã e empinando pipas, e como nosso amor compartilhado por aprender, curiosidade e conversas noturnas sobre ideias e números, nos fortaleceu. Os votos de David eram mais íntimos, mas ele terminou com palavras que não deixaram ninguém indiferente, um verso sobre querer que o meu fosse o único rosto que ele visse em seu último dia e a única mão que ele segurasse ao encontrar Deus. Não havia um único olho seco", disse ela na Vogue.

Na hora do beijo dos recém-casados, Becca e David surpreenderam os convidados com uma explosão de bomba de fumaça colorida ao fundo do altar. A primeira dança dos noivos foi ao som de Be More, de Stephen Sanchez. Com seu pai, a noiva dançou a música La Vie en Rose.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebecca (@beccaxbloom)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebecca (@beccaxbloom)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebecca (@beccaxbloom)

Vestidos da noiva

Para o ensaio pré-casamento, o vestido da noiva foi um modelito de Oscar de la Renta, que lembrava uma flor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebecca (@beccaxbloom)

No jantar de ensaio, a noiva surgiu com um vestido vontade da Chanel, da coleção Cruise de 2023, de Karl Lagerfeld, inspirado no sorvete.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebecca (@beccaxbloom)

Enquanto isso, o vestido de noiva do casamento foi uma peça de Oscar de la Renta com bordados de peônias cortadas a laser. Inclusive, a flor peônia foi escolhida por causa da relação com a família dela, que é da China e o jardim sempre teve esta flor. Nos pés, ela usou sapatos Chanel brancos. Por sua vez, o noivo usou um terno creme Thom Browne.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wedding Photographer (@josevilla)

Para a festa, Becca Bloom usou um vestido Oscar de la Renta da coleção primavera 2025 e sapatilhas Christian Louboutin.

O preço do casamento de Becca Bloom

A influenciadora digital Becca Bloom gastou uma verdadeira fortuna em seu casamento. De acordo com a revista Elle, o grande dia da TikToker custou mais de US$ 6,25 milhões.

Vale destacar que apenas a cerimônia e a festa foram cotadas em um valor entre US$ 3 milhões e US$ 4 milhões, e o vestido de noiva dela custou mais de US$ 400 mil.

Quem é Becca Bloom?

Becca Bloom é o nome artístico de Rebecca Ma. Ela se tornou um fenômeno no TikTok por causa do segmento de #RichTok, no qual ostenta sua riqueza. Ela tem 25 anos e é profissional de finanças, sendo que é formada em Economia Empresarial com especialização em Direito.

Becca é filha de pais de trabalham com tecnologia e mercado imobiliário nos Estados Unidos. Ela começou na internet em 2025 e mantém a identidade dos pais longe da internet para preservar a intimidade deles.