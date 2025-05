Marcando presença na festa de Roberto Justus, Cesar Filho e Elaine Mickely emocionaram ao falar sobre a cumplicidade e longevidade da relação

Presentes na luxuosa renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, realizada na última quarta-feira, 30, em São Paulo, Cesar Filho e Elaine Mickely encantaram ao abrir o coração sobre o próprio relacionamento. Juntos há 25 anos, o casal compartilhou a alegria de manter o amor vivo ao longo de tanto tempo e o desejo de realizar uma nova lua de mel.

Amigos de longa data de Justus e Ana Paula, o casal fez questão de marcar presença na celebração. Para Elaine, momentos assim merecem ser exaltados. “É tão lindo celebrar o amor, e quando a gente realmente encontra um casal com amor verdadeiro, a gente vem aplaudir”, disse ela. “Vamos estar na dos 15, dos 20, todas elas a gente tem que estar presente”, completou Cesar sobre os próximos aniversário do casal de amigos.

E sobre o próprio casamento, Elaine expressou ogulho da fase atual. “Acabamos de completar os 25 anos, um momento muito feliz, muito saudável, cada dia mais. Mesmo com os filhos, a gente continua em lua de mel”, contou ela, acrescentando que o tempo de união ainda surpreende quem convive com eles.

“As pessoas desacreditam que estamos há tanto tempo juntos, se não já enjoamos um do outro. E cada dia é mais gostoso”, declarou ela. Para Cesar, o segredo está na cumplicidade e na leveza da convivência: “A gente se completa. Amamos a companhia um do outro e vivemos uma convivência muito boa”.

Sobre a forma de comemorar as bodas de prata, os dois confessaram que preferem algo mais intimista. “É uma nova lua de mel, uma viagem para celebrar os 25 anos”, compartilhou o apresentador.

Declaração romântica

No dia 4 de abril, Cesar Filho e Elaine Mickely celebram 25 anos de casados e a esposa do apresentador fez questão de publicar uma homenagem emocionante ao companheiro de vida.

Em suas redes sociais, Elaine compartilhou um vídeo com alguns momentos marcantes do casal, incluindo o dia em que subiram ao altar. Na legenda, ela ressaltou o quanto é apaixonada por Cesar Filho e deixou claro que os dois pretendem comemorar bastante as bodas de pratas.

"Hoje, 04/04/2025, completamos 25 anos de casados! Bodas de prata. Que data linda! E posso confessar que estamos vivendo a maior plenitude que possa existir em um casamento! Sim, plenamente felizes, realizados, seguros, cúmplices, sabendo equilibrar as diferenças, as dificuldades, as imperfeições, repletos de harmonia, de verdade, conexão surreal, valorizando ainda mais a nossa união, nosso amor, a vida como ela, expandindo e nos aprofundando cada vez mais na palavra do Senhor, nos sentido blindados, protegidos e muito amados pelo nosso Pai todo poderoso!", iniciou ela.

"Tão lindo sentir e ver os cuidados de Deus em cada detalhe do nosso relacionamento! São muitos momentos, lembranças e emoções que vivemos durante esses 27 anos juntos! Te amo muito meu eterno amor. Obrigada por ser muito mais do que eu sonhei um dia! Primeiro post de muitos para celebrarmos essa data tão importante!", completou Elaine Mickely.

