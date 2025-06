Carla Bolla e Thiago Castilho se casam em Minas Gerais

Carla Bolla e Thiago Castilho celebram o casamento em cerimônia romântica na Igreja Matriz da cidade de João Pinheiro, em Minas Gerais

Carla Bolla, herdeira do renomado restaurante paulistano La Tambouille, e o empresário Thiago Castilho celebraram o amor em cerimônia de casamento neste sábado, 28. A união aconteceu na tradicional Igreja Matriz da cidade de João Pinheiro, em Minas Gerais, ao som da emoção e elegância do grupo Sonho Musical, de Brasília.

Para o seu grande dia, a noiva usou um vestido exclusivo assinado pelo Dressing Ateliê. Enquanto isso, o noivo escolheu um terno sob consultoria de Alexandre Taleb.

O casamento contou com assessoria de Bárbara Biondi, de São Paulo, decoração de Ana Boaventura, registro fotográfico de Gustavo Vilela e a magia do vídeo de Ronaldo Piovesan. O som e iluminação são da equipe da OPMusic, buffet de Sônia Festa & Cia e drinks personalizados da Diamond Drinks.

Os noivos receberam seus amigos e familiares para um almoço ao ar livre no Espaço Fazenda Riviera. Eles escolheram o local pelo clima de fazenda, com a natureza como cenário. Inclusive, o casamento teve a atmosfera delicada e cheia de charme, alinhada com a rusticidade do campo e toques contemporâneos.

Veja as fotos na galeria abaixo: