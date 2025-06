Cantora gospel Sarah Beatriz se casa com jogador de futebol Calebe

A cantora gospel Sarah Beatriz exibe as fotos oficiais do seu casamento com o jogador de futebol Calebe: ‘Unidos por Deus'

A cantora gospel Sarah Beatriz está oficialmente casada! Ela celebrou o seu casamento com o jogador de futebol Calebe, do time Fortaleza, na segunda-feira, 16. A celebração aconteceu ao ar livre durante o entardecer e contou com a presença de amigos e familiares do casal apaixonado.

Nas redes sociais, os dois mostraram as fotos oficiais da união, que revelaram o casal com seus looks impecáveis. A noiva escolheu um vestido com decote ombro a ombro e mangas compridas, com direito a um buquê de flores brancas e saia e tule. Por sua vez, o noivo surgiu com terno branco e calça preta, além de gravata borboleta.

O casamento e a festa contou com muita música gospel e até os noivos soltaram a voz junto com os convidados. "Duas vidas, um propósito. Unidos por Deus, guiados pelo seu amor. “Grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso estamos alegres.” — Salmo 126:3. Casados", escreveram na legenda das fotos da união.

Vale lembrar que Sarah e Calebe se conheceram pelas redes sociais. Ele mandou mensagens para ela e os dois iniciaram uma conversa. Os dois ficaram noivos em 2024.

A declaração de amor de Sarah Beatriz para Calebe

Em abril deste ano, a cantora gospel Sarah Beatriz se declarou para o jogador Calebe no aniversário dele. "Queria começar dizendo que eu te admiro, admiro o seu amor por JESUS, o seu temor a Ele, e a sua confiança no próprio Deus. Essa confiança me fez e me faz me apaixonar por você todos os dias.

Porque é com o Senhor que você aprende a me amar, a amar a nossa família… É nEle que você encontra sabedoria, força, coragem e fé, para ser quem Cristo quer que você seja. Obrigada, por me amar tanto, por me proteger, por se dispor sempre a me ouvir, por ter um coração tão ensinavel e sensível ao nosso Deus. Sei que viveremos todas as promessas do Senhor e isso me deixa ainda mais ansiosa para a vida toda com você. Eu te amo até a eternidade", afirmou.

