Brasileira anuncia noivado com astro de The Vampire Diaries e exibe anel; saiba quem é ela

O ator norte-americano Paul Wesley, famoso por interpretar o personagem Stefan Salvatore na série The Vampire Diaries, está noivo da modelo brasileira Natalie Kuckenburg. A novidade foi compartilhada por meio de uma publicação nas redes sociais neste sábado, 19.

Na publicação, Natalie surge ao lado do noivo exibindo um anel de diamante. “Yes, always and forever [Sim, sempre e para sempre]”, escreveu ela na legenda. O pedido de casamento aconteceu durante uma viagem romântica do casal pela Toscana, na Itália.

Nos comentários, amigos e seguidores celebraram a novidade. "Meu Deus será a noiva mais lindaaa. toda felicidade do mundo para vocês e que Deus abençoe sempre essa união", disse uma. "Ah, finalmente! Tão, tão feliz por vocês dois! Que lindo!", escreveu outro. "Aaaahhhhhh estou feliz por você, Nat", celebrou uma terceira pessoa.

Quem é Natalie Kuckenburg?

Filha de pai alemão e mãe brasileira, a modelo nasceu na Alemanha, mas aos 12 anos se mudou para Natal, no Rio Grande do Norte, onde viveu até os 16 anos. "Eu sempre cresci falando em português com a minha mãe, por isso que eu falo hoje. Estudei lá [em Natal] no Ensino Fundamental e no Ensino Médio", contou ela em recente interação nas redes sociais.

Natalie contou ainda que o que mais sente falta do Brasil é a comida. "A minha avó fazia a melhor. Eu nem tento mais achar. Só no Brasil, mesmo. Amo feijoada, moqueca... Tem muita coisa, está dando até fome", brincou ela.

Natalie construiu carreira como modelo internacional e já desfilou para grifes renomadas. Além de “The Vampire Diaries”, Paul Wesley também integrou o elenco de séries como Tell Me a Story e Star Trek: Strange New Worlds. Os dois são discretos com a vida pessoal, mas costumam dividir momentos especiais nas redes sociais.

