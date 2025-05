Saiba quanto custou o bolo de casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Denilson Lima, o confeiteiro que assinou o bolo de casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz, revela os bastidores da produção do doce

A atriz Isis Valverde, de 38 anos, e o empresário Marcus Buaiz, de 45 anos, se casaram no último sábado, 3, em Jarinu, no interior de São Paulo. Um dos itens que mais chamou a atenção nas redes sociais foi o bolo de casamento dos pombinhos, repleto de detalhes e muito luxo, que custou aproximadamente R$ 15 mil.

O confeiteiro responsável pela criação do bolo de casamento do casal, Denilson Lima, revelou em entrevista à Quem, que a sobremesa pesava 25 kg e foi preparada em três dias por uma equipe de seis pessoas, com cada integrante responsável por uma etapa diferente da produção.

Apesar disso, o bolo era comestível apenas na base, enquanto os andares superiores eram cenográficos, mas igualmente decorados com detalhes.

Nas redes sociais, Denilson compartilhou detalhes sobre o processo de criação. "Finalizar esse bolo foi como assinar uma obra de arte viva. Cada dobra, cada movimento da estrutura foi moldado à mão, camada por camada, respeitando o tempo da massa, o peso das fitas, e a leveza do ar", explicou o confeiteiro.

Denilson Lima revelou ainda o significado do bolo."Hoje, esse bolo não apenas abrilhanta o casamento, ele simboliza um momento eterno", completou.

Confira a publicação de Denilson Lima, que compartilha detalhes sobre o bolo:

Quem é Marcus Buaiz?

Marcus Buaiz, de 45 anos, é um empresário com um patrimônio estimado em R$ 4 bilhões. Ele é herdeiro do Grupo Buaiz, fundado em 1941 por seu avô, Américo Buaiz. Ex-marido de Wanessa Camargo e pai de dois filhos dessa união, José Marcus e João Francisco, ele agora inicia uma nova fase ao se casar com a atriz Isis Valverde.

