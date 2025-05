Após casamento civil, Ana Hickmann conta como será cerimônia e festa: 'Sempre sonhei'

A apresentadora Ana Hickmann oficializou recentemente sua união no civil com Edu Guedes e agora estão planejando a cerimônia religiosa

A apresentadora Ana Hickmann oficializou recentemente sua união no civil, de forma discreta e intimista, com Edu Guedes e agora estão planejando a cerimônia religiosa. Em entrevista à Quem, divulgada nesta sexta-feira, 23, ela contou como estão os preparativos para a festa, que será realizada na fazenda do apresentador, no interior de São Paulo.

"A gente já se casou no civil. Essa foi uma decisão que tomamos em comum acordo, que a gente achou que era necessário. Foi algo feito de uma forma bem particular e foi perfeito. Mas, ainda quero um casamento em grande estilo, como eu nunca tive. Sempre sonhei com isso e a gente vem vivenciando os preparativos" , contou ela.

A data do casamento, contudo, não foi escolhida. "Não temos data ainda, até porque estamos restaurando uma fazenda linda no interior, na cidade de Araras, onde vai acontecer a nossa cerimônia e a nossa festa", disse ela. "Com certeza, será um dia e uma noite muito especial. Não vai ser intimista! O Edu até queria isso, mas temos muitas pessoas queridas ao nosso redor, que celebram pela gente e que eu gostaria muito que estivessem fazendo parte desse momento", confessou.

O noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram o noivado em setembro de 2024. Para o dia especial, a apresentadora surgiu usando um vestido branco, da estilista Letícia Manzan. Já o chef apostou em um terno da marca Boss. Além de exibir os looks, Ana e Edu posaram juntinhos e se beijando.

O noivado aconteceu em uma propriedade em Araras, no interior de São Paulo, para cerca de 50 convidados. O casal, que já cultivava uma amizade há mais de 20 anos, anunciou o namoro por meio de um post nas redes sociais em março do ano passado.

Ela compartilhou um carrossel com fotos e mostrou um beijo do casal. “É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, ela recebeu o apoio de famosos. Vale lembrar que os dois trabalharam de 2005 a 2009 no Hoje Em Dia.

