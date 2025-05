Anel luxuoso de Isis Valverde rouba a cena após casamento com Marcus Buaiz

Poucos dias após oficializar a união com o empresário Marcus Buaiz, a atriz Isis Valverde mostrou que está usando um anel deslumbrante

Poucos dias após oficializar a união com o empresário Marcus Buaiz, em uma cerimônia à luz do dia em Jarinu, no interior de São Paulo, a atriz Isis Valverde mostrou que está usando um anel deslumbrante. Nesta quarta-feira, 8, ela compartilhou um vídeo nas redes sociais em que suas mãos aparecem, e o acessório não passou despercebido.

A artista compartilhou um vídeo em que exibe um buquê de flores enviado por uma marca francesa e mostrou que está usando um anel de brilhantes. No mesmo dedo, também parece estar usando a aliança de casamento. Veja a foto:

Anel de Isis Valverde - Foto: Reprodução/Instagram

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Isis exibiu seu anel de brilhantes. Ela apareceu usando o acessório durante o lançamento do livro As 7 Leis da Conexão, escrito por Marcus Buaiz. O evento aconteceu na última terça-feira, 6, na Livraria da Vila, localizada no shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Veja as fotos!

Como foi o casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz?

O casamento entre a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz aconteceu no espaço Ville La Rochelle, em Jarinu, interior de São Paulo e contou com a presença de cerca de 180 convidados. Para o dia especial, a noiva vestiu um modelo da britânica Vivienne Westwood, inspirado no clássico modelo da coleção Vive La Bagatelle de 1997.

Marcus também mostrou o seu look para o casamento religioso. O empresário escolheu um terno e gravata azul-claro e sapato marrom. "Pronto para o altar! Marcus Buaiz veste look full Boss para a cerimônia de casamento com Isis Valverde, na Ville lá Rochelleu, interior de São Paulo, neste sábado (3)", disse a legenda da publicação.

