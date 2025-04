Ana Paula Siebert mostra look para renovação de votos: 'Pronta'

Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert mostrou a sua produção para a festa renovação de votos com Roberto Justus. Confira!

Nesta quarta-feira, 30, acontece a festa de renovação de votos de Ana Paula Siebert e Roberto Justus. O casal oficializou a união há dez anos.

Em suas redes sociais, a digital influencer fez questão de postar algumas fotos em que aparece pronta para o momento especial.

Ana Paula optou por um vestido de noiva todo em renda e com uma capa arrastando no chão. Na maquiagem, ela optou por tons mais neutros e resolveu prender os cabelos.

"30.04.25. Noiva de novo. Pronta para repetir meu sim, dez anos depois, com o amor da minha vida", escreveu ela na legenda da publicação.

O evento está sendo realizada no tradicional Clube Monte Líbano, na capital paulista. O evento irá contar com uma cenografia inédita, mais de quatro mil docinhos, cerca de 200 mil flores e um show surpresa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Preparativos

A influencer Ana Paula Siebert, de 37 anos, compartilhou, nesta quarta-feira, 30, vídeos em que aparece se produzindo para a renovação de votos com o empresário, Roberto Justus. Ele também celebra os seus 70 anos hoje. A famosa, que revelou estar emocionada, surgiu tendo a sua maquiagem e cabelo feitos por profissionais de beleza.

“Estou aqui me arrumando! Enfim chegou o dia! Eu estou tão ansiosa! Eu sou uma pessoa que não sou ansiosa, todo mundo sabe, eu sou bem de boa para tudo, resolvo tudo em cima da hora. Mas hoje eu acordei ansiosa! Estou muito feliz, vai ser um dia duplamente especial: aniversário do Roberto, 70 anos dele, e nossa renovação dos dez anos de casados. Não vejo a hora de entrar porque vai ser assim: ‘deu tudo certo’”, contou nos stories de seu perfil no Instagram.

Mais cedo, as irmãs Fabi Justus e Rafaella Justus também mostraram a preparação para o evento. "Começando a me arrumar para o 'recasamento' do meu pai e da Paula, e hoje ele também faz 70 anos", contou a mais velha. Em seguida, ela aparece ao lado da irmã caçula: "Rafa está aqui comigo. Minhas filhas também vão se arrumar, porque vão entrar de daminhas. Estamos começando".

Leia também: Entre luxo e romantismo, Ana Paula Siebert revela convite da renovação de votos com Roberto Justus