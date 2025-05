Ana Hickmann surge de vestido de noiva antes de casamento com Edu Guedes; veja!

A apresentadora Ana Hickmann veste a peça para desfilar no Casar.com 2025, em São Paulo; o evento acontece neste sábado, 22, no shopping JK Iguatemi

Neste sábado, 22, a apresentadora Ana Hickmann, de 44 anos, surgiu usando um vestido de noiva deslumbrante da coleção Speranza, do Nova Noiva. Isso porque ela desfilou com a peça no Casar.com 2025, evento prestigiado do setor de casamentos do Brasil, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Após se casar com o chef Edu Guedesno civil, agora o casal se prepara para a cerimônia religiosa.

Em entrevista à Quem, Hickmann falou sobre a experiência: "É muito emblemático! No passado, eu tinha o sonho de casar de noiva dentro do meu coração e guardava a sete chaves. Agora, a emoção foi diferente. De verdade, quando fiz a prova de roupa para esse desfile foi muito especial. Lógico que não são os vestidos que vou usar no meu casamento, mas, ao mesmo tempo, a sensação foi tão gostosa", disse

E falou sobre as chances que teve para desfilar vestida de noiva: "Eu já entrei de noiva algumas vezes ao longo da minha história. Aliás, o momento apoteótico de um grande desfile, principalmente de alta-costura, era a entrada final de noiva. Era sempre uma noiva maravilhosa do estilista que entrava e eu já tive a oportunidade de fazer isso diversas vezes. Já fui modelo de vestido de noiva também para muitas revistas do setor especializado, não só do Brasil, mas do mundo todo. E neste final de semana, tive mais uma oportunidade de vestir uma roupa que significa tanto para nós, mulheres", completou.

Confira:

Ana Hickmann surge usando vestido de noiva para desfilar em evento em São Paulo - Foto: Reprodução / Instagram

Ana Hickmann e Edu Guedes se preparam para cerimônia religiosa

Ana Hickmann revelou recentemente que se casou no civil com Edu Guedes, de 51 anos. Os dois se preparam para a cerimônia religiosa, que ocorrerá em uma fazenda em Araras, interior de São Paulo. A data ainda não foi divulgada.

Em entrevista à Quem, divulgada nesta sexta-feira, 23, ela contou como estão os preparativos para a festa:

"A gente já se casou no civil. Essa foi uma decisão que tomamos em comum acordo, que a gente achou que era necessário. Foi algo feito de uma forma bem particular e foi perfeito.Mas, ainda quero um casamento em grande estilo, como eu nunca tive. Sempre sonhei com isso e a gente vem vivenciando os preparativos", contou. Saiba detalhes!

