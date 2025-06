Altemar Dutra Jr se emociona no casamento da filha, Isabela

Filha do cantor Altemar Dutra Jr, Isabela se casa com Sergio em cerimônia na igreja e vê a emoção do pai em seu grande dia

O cantor Altemar Dutra Jr, filho do cantor Altermar Dutra, acompanhou o casamento de sua filha, Isabela, neste final de semana. A jovem se casou com Sergio em uma cerimônia romântica na Igreja do Rosário, em Atibaia, interior de São Paulo.

Altemar levou a herdeira até o altar e se emocionou ao vê-la vestida de noiva para o seu grande dia. No entanto, o momento de maior emoção aconteceu quando o cantor surpreendeu os noivos com uma interpretação de Ave Maria na hora da bênção das alianças.

Vale destacar que Isabela e Sergio se conheceram em 2018 por meio de amigos em comum e engataram o romance em março de 2019. O pedido de casamento aconteceu durante uma viagem do casal para os Estados Unidos com a família dele. O rapaz fez o pedido durante a visita deles ao Vizcaya Museum and Gardens, em Miami, e ela aceitou imediatamente.

Os noivos vão curtir a lua de mel na Itália.

Casamento da filha de Altemar Dutra Jr - Foto: Ale Marques

