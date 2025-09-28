Adriana Birolli se casa com Ivan Zettel em cerimônia romântica no Rio de Janeiro

A atriz Adriana Birolli oficializou sua união com Ivan Zettel em uma cerimônia no Rio de Janeiro na tarde deste domingo, 28

A atriz Adriana Birolli está oficialmente casada com o diretor Ivan Zettel. Os dois disseram o ‘sim’ em uma cerimônia romântica e intimista no Rio de Janeiro na tarde deste domingo, 28, sob os olhares de amigos e familiares.

“Queríamos comemorar, celebrar, estar com nossos amigos e familiares, juntar nossas famílias, reunir todos ao mesmo tempo para sermos felizes juntos. Acho que estar com todo mundo é o que nos motivou [a fazer a cerimônia de casamento]”, disse ela.

A festa contou com jantar fora do tradicional, sendo que teve mesa de antepastos com queijos, pães e preparos variados, como Brie na massa folhada com nozes caramelizadas, damascos e cubos de favos de mel, e finger Foods, como bem-casado de camarão, profiteroles de lagosta com ovas, massas e risotos, minipizzas, minicheeseburguers e minicachorros-quentes.

O vestido de noiva

Para o seu grande dia, Adriana Birolli usou um vestido de noiva assando pelo Artha Atelier, de Curitiba, que é a cidade natal dela, com stylist de Dudu Farias e sua irmã, Leticia Birolli. “Vou usar apenas um vestido, que vai se transformar ao longo do evento. Ele será leve e, também, apoteótico! Tudo feito em musselina de seda e com aplicações manuais de renda”, afirmou ela.

Depois do casamento, os noivos vão curtir a lua de mel nos Lençóis Maranhenses.

A despedida de solteira

Adriana Birolli fez sua despedida de forma bem animada. Ela celebrou o novo passo em sua vida pessoal ao lado das amigas em uma festa intimista. Para a ocasião, a estrela usou um look branco com véu de noiva e ainda ganhou um bolo com a frase: ‘bride to be’, que significa ‘futura noiva’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Birolli Oficial (@adrianabirolli)

Quem é Ivan Zettel?

Marido da atriz Adriana Birolli, Ivan Zettel é diretor de TV. Ele fez sua estreia como diretor na novela Roda de Fogo, de 1987, e também trabalhou em Vale Tudo, de 1989. Em sua carreira, ele ainda trabalhou em O Dono do Mundo, Anos Rebeldes, De Corpo e Alma, O Cravo e a Rosa, e A Padroeira. Após sair da Globo, ele foi para a Record.

Ivan é pai de duas mulheres: a editora de vídeo Julia Zettel e a assistente artística, Clara Zettel, frutos de relacionamento anterior.

Ivan e Adriana se conheceram por meio de amigos em comum nos bastidores de um trabalho que faziam na época. Inicialmente, eles se tornaram amigos porque ela estava em outro relacionamento. O namoro só engatou quando ela já estava solteira novamente.

Os dois possuem uma diferença de idade: ela está com 38 anos e ele tem 62 anos. Porém, isso nunca foi um problema para eles. “Nunca existiu nenhum preconceito das pessoas que nos conhecem, que fazem parte das nossas vidas, de nossas famílias. Mas, na rua, nas redes sociais, a gente percebe o preconceito alheio, porém é uma besteira tão grande da parte dos outros“, disse ela.