5 famosos que se casaram em segredo e surpreenderam o público com a revelação

Relembre 5 casais de famosos que decidiram se casar longe dos holofotes, mantendo a cerimônia em segredo e surpreendendo o público

Cada vez mais casais de famosos estão optando por se casar longe dos holofotes. De repente, pombinhos apaixonados aparecem com alianças no dedo, surpreendendo o público que não desconfiava de nada.

Enquanto alguns celebram a união pela segunda vez, outros escolhem manter a primeira cerimônia reservada, em um clima íntimo e secreto. Relembre 5 casais de famosos que oficializaram o amor em segredo:

Isis Valverde e Marcus Buaiz

Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram no civil às vésperas do Natal do ano passado, em uma cerimônia íntima, restrita a poucos amigos e familiares. Já em maio deste ano, o casal realizou a celebração religiosa com uma festa grandiosa para diversos convidados, no interior de São Paulo, em Jarinu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Neymar Jr e Bruna Biancardi

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou que ela e Neymar estão oficialmente casados. A confirmação veio ao responder uma fã nas redes sociais: “Já somos casados no papel”.

Bruna e Neymar vivem um relacionamento marcado por idas e vindas desde 2021. O casal já chegou a se separar duas vezes, mas reatou em março de 2024.

Eles já são pais de Mavie, de 1 ano, e aguardam a chegada da segunda filha, que se chamará Mel.

Bruna Biancardi atualiza estado civil dela e de Neymar Jr. pic.twitter.com/Jwa9sJYXgG — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 8, 2025

Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina Sato e Nicolas Prattes oficializaram a união em janeiro deste ano, durante uma cerimônia discreta realizada em Porto Feliz, no interior de São Paulo, com cerca de 100 convidados.

O casal está junto desde o início de 2024. No Carnaval, chegaram a ser vistos juntos na Marquês de Sapucaí, mas, na época, negavam qualquer envolvimento romântico e afirmavam ser apenas amigos.

“Casados”, escreveu a apresentadora na publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram em dezembro de 2023, mas só revelaram a cerimônia para os fãs no dia seguinte. O casamento, luxuoso e restrito a poucos convidados, marcou o início oficial da vida a dois do casal, que estava noivo há um ano.

Desde então, os pombinhos celebraram a união em três ocasiões diferentes ao longo desses dois anos juntos.

"'Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser'- 17/12/2023", escreveu o casal na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Tata Werneck e Rafael Vitti

Tata Werneck e Rafael Vittioficializaram a união em 2019, em casa, no sofá, com os padrinhos Gabriel Louchard e Natalia Paes presentes. Do casamento nasceu Clara Maria, que hoje tem 5 anos.

Tata Werneck apareceu na foto assinando os papéis no sofá: “Hoje meu amigo querido @julianoezuel perguntou quando iríamos marcar nosso casamento. É porque a gente não divulgou. Pra ninguém. Mas já somos casados. Casamos com a roupa que a gente estava mesmo. Nossos amigos amados Gabriel e Natalia foram os padrinhos. Acabei casando com a única roupa que tava cabendo em mim naquele momento. Rafa não tem desculpa. Não se arrumou mesmo. Te amo”, disse a atriz na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vitti (@rafaavitti)

Leia também: Além de Virginia e Zé Felipe: 5 famosos que se separaram em 2025