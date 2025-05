Zé Ramalho faz rara aparição com a esposa e 2 dos 6 filhos

O cantor Zé Ramalho mostrou uma foto inédita ao lado da esposa e de alguns dos filhos. Veja a família

O cantor Zé Ramalho encantou seus fãs ao compartilhar uma nova foto ao lado da família. Nesta semana, ele comemorou o aniversário de 61 anos da esposa, Roberta, e mostrou as fotos do encontro especial.

Na foto, ele surgiu com a esposa e também com 2 dos 6 filhos. Ele posou com Linda e José. Além deles, o artista também é pai de Christian Galvão, Antônio Wilson, João Colares e Maria.

Na legenda, Zé destacou o longo casamento deles e parabenizou a amada por mais um ano de vida. "Parabéns àquela que divide a vida comigo há 41 anos! Muita luz na nossa caminhada! Sigamos em frente com amor e companheirismo. Te amo!", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé Ramalho (@zeramalho)

Luciana Mello faz rara aparição com a filha

A cantora Luciana Mello aproveitou a noite desta sexta-feira, 11, na companhia da filha mais velha, Nina, de 16 anos, fruto do relacionamento com Ike Levy. As duas marcaram presença no show do cantor Gilberto Gil em São Paulo.

Na entrada do evento, mãe e filha posaram juntas e adolescente chamou a atenção ao mostrar o quanto já cresceu. A menina apareceu enorme e estilosa com look preto, branco e jeans. Enquanto isso, a mãe apostou em um casaco laranja com cachecol colorido.

Além de Nina, Luciana também é mãe de Tony, de 11 anos.