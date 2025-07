Zé Felipe reage a críticas e diz que suas músicas 'não são para escutar'

No programa Conversa com Bial, o cantor Zé Felipe explicou que suas músicas têm outro propósito e não são para análise profunda

Durante participação no programa Conversa com Bial, exibido na segunda-feira, 7, no GNT, o cantor Zé Felipe, de 27 anos, se posicionou sobre as críticas que costuma receber a respeito das letras de suas músicas.

Conhecido por canções que viralizam nas redes sociais e embalam festas, o filho do sertanejo Leonardo destacou que seu trabalho tem uma proposta diferente de outros artistas. "Vejo que tem muita gente que fala assim: 'Olha essas letras de hoje'. Mas realmente é letra para festa. É letra para quando você está tomando um negócio ali, ou você está num carro de som. Não é uma letra para você parar para escutar, igual um Djavan [...]. É totalmente outra proposta", afirmou o cantor ao apresentador Pedro Bial.

Canções feitas para viralizar

Zé Felipe também revelou como funciona sua estratégia antes de lançar novos trabalhos. Segundo ele, o processo inclui observar a reação do público a trechos antecipados nas redes sociais. "Solto um teaser antes, o trem começa a bater [visualização] e você solta", contou o artista, citando como exemplo o hit Toma Toma Vapo Vapo, parceria com MC Danny lançada em 2021.

O cantor afirmou ainda que sua prioridade é oferecer música voltada para o entretenimento e o clima festivo. Apesar das críticas que recebe por conta das letras mais simples, Zé Felipe explicou que não pretende seguir outro estilo: o foco, segundo ele, está na diversão do público.

Além de Zé Felipe, Pedro Bial recebeu os cantores Felipe Amorim e Grelo. O apresentador questinou se existe um formato por trás das músicas de sucesso.

Durante o bate-papo, Grelo concordou que são trabalhos com propostas diferentes: "É até difícil você imaginar você andando em uma festa, tomando um cachaça e ouvindo: 'Tudo que Deus criou'. Não é que seja ruim e o nosso seja bom. É outra 'vibe'."

