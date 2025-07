Zé Felipe compartilha música sobre sua separação de Virginia Fonseca

Zé Felipe surpreende ao mostrar um homem cantando uma música sobre sua separação de Virginia Fonseca. Ouça aqui

O cantor Zé Felipe surpreendeu ao compartilhar uma música feita por um homem sobre sua separação de Virginia Fonseca. Em um post nos stories do Instagram, ele exibiu o vídeo do homem cantando sobre o término do seu casamento de forma bem-humorada.

Na letra, o homem fala sobre a família de Zé Felipe e até cita o pai do artista, o cantor Leonardo, e sua fortuna.

"Zé Felipe e a Virginia eram um lindo casal e tiveram três filhinhos. Ninguém pensava que eles iam se largar. Mas esse dia tudo aconteceu, a Virginia não aguentou, do Zé Felipe separou. O Zé Felipe é um homem muito riquinho, é filho do Leonardo que tem umas fazendas. Fazenda de gado e não tá nem aí para a Virginia, ele quer o seu filhinho", dizia a música.

Ouça aqui:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Os detalhes do divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe

O divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe já foi finalizado. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois já chegaram a um acordo e o processo foi finalizado na Justiça de Goiás. Conheça os detalhes:

O divórcio foi finalizado em apenas 3 semanas e de forma amigável. Com a separação no papel, Virginia volta a usar o seu nome de solteira, que é: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

Os dois eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Com isso, o processo de divisão do patrimônio ainda segue em aberto porque envolve mais detalhes. Assim, eles ainda vão discutir como será a divisão dos bens, que segue pendente no divórcio deles.

Até o momento, eles apenas definiriam a guarda dos filhos. A guarda dos 3 filhos do casal será compartilhada entre o pai e a mãe, com residência fixa das crianças sendo a casa de Virginia. Zé poderá visitar os filhos com frequência e pode buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

Inclusive, Zé Felipe pagará a pensão alimentícia de R$ 20 mil para cada filho - sendo o total de R$ 60 mil por mês.

Leia também: Irmã de Zé Felipe dá resposta sincera ao ser questionada sobre divórcio do cantor