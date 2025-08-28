CARAS Brasil
O cantor Zé Felipe falou sobre possibilidade do seu retorno às raízes sertanejas em novo projeto e comentou os detalhes de sua jornada musical

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 15h40 - Atualizado às 15h59

Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Zé Felipe, que será atração na próximo sexta-feira, 29, na 70° Festa do Peão de Barretos, chegou ao festival dois dias antes de sua apresentação para já entrar no clima. Durante a noite da última quarta-feira, 27, ele falou um pouco sobre seu novo projeto e sua volta às raízes sertanejas.

Nos últimos anos, o filho de Leonardo transitou por diversos gêneros musicais, como o funk e o forró, mas agora, com o Country Sessions, seu último lançamento de estúdio, ele voltou ao sertanejo, mesmo gênero que consagrou seu pai como um dos maiores cantores do Brasil.

Sobre retornar ao estilo depois dessa aventura musical, Zé Felipe comentou: “Na verdade, nunca sai; não tem jeito de sair. Eu nasci no meio do sertanejo; meu pai é cantor sertanejo, família toda e os amigos, todo mundo em volta”.

O cantor ainda falou como esse processo faz parte de sua construção como artista. “Eu acho que, quando você é um cantor, você tem que ousar, sabe? [...] Apesar de sempre escutar muito sertanejo, curtir e tudo, eu sempre busquei fazer coisas diferentes. Então, às vezes choca um pouquinho, às vezes o povo fica perdido: 'Ah, o que é isso?' Mas, graças a Deus, eu comecei no sertanejo; depois a gente fez forró e, graças a Deus, deu muito certo. E agora fizemos o Country, que está dando muito certo também”.

Ele ainda admitiu que foi essa jornada que fez ele voltar às raízes sertanejas: “Se eu tivesse continuado, eu acho que não teria me dado essa saudade”, disse ao portal Conceito Sertanejo.

Sobre nova fase

Após uma tarde de gravação com Clayton & Romário, Zé Felipe também acompanhou a gravação do DVD de Guilherme & Benuto. O cantor, que está de volta ao sertanejo, lançou seu projeto mais recente em agosto deste ano. Com seis músicas, o EP Country Sessions marca esse retorno após uma sequência de hits no Forró e no Funk.

Zé Felipe é uma das atrações mais aguardadas do último fim de semana da 70° Festa do Peão de Barretos, e se apresenta na noite de sexta-feira, 29, no palco Amanhecer.

Leia também: Médica sobre fumo de Zé Felipe: 'A ideia de que é mais saudável é apenas propaganda enganosa'

