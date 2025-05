Xamã ganha declaração de Sophie Charlotte após reatarem namoro

Casalzão! Juntos novamente, a atriz Sophie Charlotte parabenizou Xamã por novo projeto em sua carreira: 'Se dedicou tanto'

O cantor e ator Xamã lançou o álbum 'Fragmentado', seu novo projeto musical e o quarto de sua carreira, na noite de quinta-feira, 29. Assim que anunciou a novidade ao público, o artista ganhou uma declaração especial da namorada, a atriz Sophie Charlotte.

O novo álbum de Xamã, inclusive, traz parceria com a artista, que além de atriz também é cantora, e outros grandes nomes da música, como Adriana Calcanhotto, Milton Nascimento, Criolo e Liniker. "Depois de quatro anos, meu quarto álbum pra vocês! Fragmentos de mim! Muito obrigado a todos que fizeram parte disso!", escreveu o famoso na legenda da divulgação.

Nos comentários, Sophie Charlotte fez questão de elogiar o namorado e o parabenizou pelo novo projeto musical. " Sucesso! Você se dedicou tanto, fez tudo com tanta força, tanto coração! ", declarou a famosa.

Vale lembrar que Sophie e Xamã reataram o relacionamento há pouco tempo. Os dois, que se conheceram durante as gravações do remake de 'Renascer', da TV Globo, haviam colocado um ponto final na união no início deste ano.

No entanto, ainda este mês, o cantor publicou uma foto romântica ao lado da atriz durante uma viagem à Paris. Na imagem, Xamã aparece dando um beijo carinhoso na bochecha de Sophie Charlotte em frente à Torre Eiffel.

Desde então, o casal foi flagrado junto em público em diversos momentos. Embora sejam pessoas públicas, Sophie e Xamã vivem o romance de forma discreta e longe dos holofotes.

Vidente faz previsão sobre Sophie Charlotte e Xamã

O romance de Sophie Charlotte e Xamã deu o que falar nos últimos dias após eles assumirem que estão juntos novamente. Com isso, o vidente e espiritualista Roberio de Ogum fez previsões e revelações sobre o casal apaixonado.

O vidente contou que o amor de Sophie e Xamã é algo que veio de outras vidas e eles são almas gêmeas. Com isso, os dois devem seguir juntos ao longo da vida. Mesmo assim, Roberio deu um conselho para o casal; confira mais detalhes!

