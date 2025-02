O cantor Wesley Safadão não escondeu a emoção em ver a filha cantando e tocando piano durante o aniversário da mãe; assista

Nesta terça-feira, 18, Wesley Safadão viveu um momento especial ao ver sua filha, Ysis, de 10 anos, soltar a voz em uma apresentação emocionante. Durante a comemoração do aniversário de sua mãe, Thyane Dantas, a menina encantou os convidados ao cantar e tocar piano, arrancando elogios do pai.

Nas redes sociais, Safadão registrou a filha ensaiando a canção gospel Descendência, de Pedro Henrique, e não escondeu a emoção. "Ysis começou a cantar e eu comecei a chorar!", confessou. Mais tarde, na apresentação oficial, ele acompanhou tudo de perto e se derreteu: "Coisa linda", elogiou o cantor.

A celebração começou cedo, com Safadão surpreendendo Thyane com um buquê de flores na presença dos filhos, que animaram o momento com um parabéns entusiasmado. O cantor é pai de três filhos: Yhudy Lima, de seu relacionamento anterior com Mileide Mihaile, e Ysis e Dom Dantas, frutos de sua união com Thyane.

Assista:

Wesley Safadão surpreende a esposa com buquê de flores. Foto: Reprodução/Instagram

Wesley Safadão revela como perdeu peso e desabafa

Em dezembro, o cantor Wesley Safadão compartilhou a sua experiência com um remédio que muitas celebridades têm usado para emagrecer. O artista afirmou que já perdeu três quilos e, embora não sinta fome, se sente sem energia e muito estressado.

O artista de 36 anos de idade compartilhou o desabafo em seu Instagram.

"Não é fácil essa vida de emagrecer. Tomei uma Mounjaro e vou falar uma coisa para vocês, ela ajeita, você não come nada, mas não tem força para nada e você não quer conversa com ninguém. Tem três dias que eu estou assim, mas eu já perdi uns três quilos", contou.

E ainda disse que só fica deitado: "Não vivo! É só deitado. Tento treinar e não consigo direito, sem forças, não é fácil não".

O remédio em questão, que já ganhou o apelido de "Ozempic dos ricos", tem preços que variam de R$ 970 a R$ 3.836.

