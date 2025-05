Wanessa dá resposta ao ser questionada se o ‘coração está ocupado’

Após separação de Dado Dolabella e ver o ex se casar novamente, Wanessa Camargo dá resposta inesperada para perguntar sobre amor em sua vida

A cantora Wanessa Camargo encara uma nova fase em sua vida amorosa. Ela está solteira após se separar do ator e cantor Dado Dolabella, e também acaba de ver seu ex-marido, Marcus Buaiz, se casar com Isis Valverde. Então, a artista foi questionada sobre como anda o seu coração e deu uma resposta inesperada.

Em participação no programa Encontro, da Globo, Wanessa conversou com a apresentadora Patricia Poeta, que perguntou: “Coração está ocupado?”. Ao ouvir isso, a cantora esbanjou sinceridade em sua resposta e falou sobre o amor.

"Sempre. Amor a gente está buscando. O futuro a Deus pertence, mas eu estou muito feliz. Passei por um ano muito desafiador, e acho que às vezes é bom um tempinho para você estar com você mesma e pensar nas coisas, mas o coração bate muito forte", disse ela.

Então, ela ainda destacou que seu foco é cuidar dos filhos, José Marcus e João Francisco. "Estou cuidando das minhas crias, dos meus dois filhos, que são minha razão de viver, e estou firme e forte", afirmou.

Quando Wanessa se separou de Dado Dolabella?

A cantora Wanessa Camargo anunciou o fim do namoro com Dado Dolabella em fevereiro de 2025. Os dois viveram um romance por dois anos antes do novo rompimento. Vale lembrar que, há mais de 20 anos, eles também foram namorados, mas seguiram caminhos diferentes.

Será que tem reconciliação?

Recentemente, Wanessa comentou sobre a possibilidade de reatar com Dado. “Eu tenho muito carinho pelos relacionamentos que eu tive, meu casamento deu certo enquanto teve. Eu e o Dado foi um reencontro de almas, eu tenho muito carinho pelo Dado. É hoje, assim, um grande amor da minha vida, a gente está naquele tempo”, iniciou a ex-BBB.

"Eu nunca digo nunca, porque olha o que aconteceu comigo e com ele... Depois de retomarmos nosso relacionamento, depois de 18, sei lá, quase 20 anos sem nos vermos, a gente voltou. Então, daqui a 20 anos pode ser que a gente... não sei. Mas, assim, eu nunca falo nunca", disse Wanessa.

