Wanessa celebra 25 anos de carreira: 'Muita coisa ainda para fazer'

Em entrevista à CARAS Brasil, Wanessa fala sobre o 'WAN 2K25', álbum que abre as comemorações dos 25 anos de carreira: 'Eu espero do fundo do coração ter saúde para continuar cantando'

Wanessa completa 25 anos de carreira em outubro, mas decidiu antecipar o início das comemorações para 16 de maio, dia em que seu avô, Francisco Camargo, completaria 88 anos. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a cantora falou sobre o WAN 2K25, álbum com releituras de clássicos que marcaram sua trajetória.

"Eu estou muito feliz com esse projeto, dando o pontapé inicial das comemorações dos 25 anos de carreira e com esse 'WAN 2K25', que é esse compilado de releituras MTGs, que é essa estrutura nova, de sonoridade atual", disse a artista.

Em seguida, ela falou sobre a escolha da data do lançamento do projeto. "A ideia de começar o projeto no dia 16 foi aquela feliz e linda coincidência. Estávamos vendo as datas de lançamento possíveis dentro de maio e junho e surgiu o dia 16... Olha que coisa mais linda poder começar o projeto no dia do aniversário do meu vô, muito simbólico e eu sou muito ligada a essas datas simbólicas. Eu achei que era uma forma também de homenagear . Então foi uma coincidência que a gente descobriu no meio do caminho, que na hora que vi, achei que ia ser lindo e simbólico para mim", explicou.

Ao longo dos 25 anos de carreira, Wanessa lançou diversos sucessos que conquistaram o público e contou quais critérios usou para escolher as músicas para fazer parte desse projeto. "Construímos um repertório lindo e que, graças a Deus, tá na vida das pessoas, marcou uma geração. O critério foi basicamente pegar as músicas que os fãs mais amam, que estão sempre nos shows e que performaram lindamente ao longo desses anos. Além disso, na hora que chamei os parceiros para trabalhar nesse projeto, os produtores, os DJs, eu dei para eles uma lista dessas músicas que são as mais queridas pelos fãs e deixei e a cargo deles ouvirem e descobrirem ali qual música que eles mais se identificavam", revelou ela.

Por enquanto, a cantora ainda não definiu a quantidade de músicas que o álbum terá. "Estou fazendo igual autor faz com novela, com obra aberta. Já temos seis músicas prontas, mas a gente tá caminhando para mais algumas que vão tá nesse projeto. Até a gente lançar, que será no final de junho, vamos ter mais algumas aí. Não temos fechado o número, mas sei que mais de seis a gente vai ter, com certeza", disse ela, pontuando que 'Amor não deixa', 'Apaixonar por você', 'Amor, amor', 'Não resisto a nós dois' e 'Sem querer' não vão ficar de fora do projeto por serem os hits que mais marcaram sua carreira.

Um novo olhar para os clássicos

Um diferencial desse álbum é que o repertório será em MTG — abreviação para montagem — ou seja, remixes. "É como se a gente pegasse as músicas do zero e produzisse tudo novamente, uma releitura completa, trazendo até em outros estilos, o que tem sido muito divertido e muito interessante, que é como se a música voltasse a ser nova, renascesse. Os MTGs vieram de sugestões e de um olhar que tive com o Flávio Saturnino, que faz parte do projeto, e ele me atentou para o MTG. Na verdade, meus filhos (José Marcus e João Francisco) ouviam e eu fui atrás, fui conhecer. Meus filhos foram muito responsáveis por me trazer essa informação também."

"Eu achei muito interessante porque é um formato que fala muito com a rede social hoje também e muito com a galera nova. Então esse projeto ele vem com esse intuito, não só trazer para a galera que conhece o repertório, a nostalgia de ouvir de novo e ouvir de uma forma nova, ou seja, eles terem de presente mais uma versão daquela música que eles já conhecem, gostam, já ouviram e viveram, mas também de trazer para a galera que não conhece as músicas esse novo olhar, assim, o MTG abre essa porta, né, com a geração nova", avaliou.

Wanessa também contou que esse álbum fez com que ela tivesse uma nova percepção sobre suas canções. "Eu estou tendo um sentimento de como se eu tivesse cantando essas músicas pela primeira vez . Até porque, como a gente tá trazendo essas novas versões e até em ritmos diferentes, quando eu vou cantar, eu tenho que buscar uma forma de cantar diferente também. E eu acho que isso tem sido muito legal. Gravar uma música que cantei há 25 anos e perceber a minha voz diferente, a forma que eu interpreto diferente, tem sido algo muito inusitado, diferente e legal", confessou.

E além do álbum, a cantora pretende comemorar os 25 anos de carreira de várias formas. "Vamos fazer uma tour, quero trazer um pouco do 'Lado B', que é um projeto lindo que cantei o ano passado, fiz um show com os fãs e isso vai virar também um projeto lindo para comemorar os 25 anos, além de outras coisitas mais, eu vou informando ao longo do caminho", garantiu.

Reflexão sobre a carreira

Wanessa começou a cantar muito nova e ao ser questionada sobre o que falaria para a sua eu de 25 anos atrás, surpreendeu com uma confissão. "Ah, eu diria tantas coisas para mim 25 anos atrás, mas não tem como, né? Porque há 25 anos eu tava tão diferente que provavelmente não iria me ouvir. Porque assim sou eu, eu preciso testar, eu preciso eu mesma sentir, viver para aprender, não tem jeito. Mas eu estaria talvez do meu ladinho me acolhendo e falando: 'tá tudo bem'. Aqueles momentos que o negócio pega, eu falaria: 'tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Confia, calma, tudo vai se resolver'", contou.

A cantora ainda refletiu sobre sua carreira. "Conquistei muita coisa, fico muito feliz com tudo que eu já conquistei, mas ainda tenho muito a conquistar, ainda tenho muitos sonhos, vontades. Por mais que eu tenha 25 anos de carreira, é engraçado isso, eu não me sinto uma veterana. Claro que agora com experiência, com maturidade, mas ainda é tudo muito novo, tudo tem um frescor muito grande. Então, principalmente quando a gente fala em explorar a criatividade musical, eu acho que eu ainda não explorei tudo que eu precisava, que eu quero, que eu posso explorar musicalmente, que eu posso conquistar musicalmente. Tem muita coisa ainda para fazer, graças a Deus", afirmou.

Por fim, Wanessa revelou seus desejos para os próximos anos. "Eu espero do fundo do coração ter saúde para continuar cantando, fazendo shows, viajando, fôlego, vontade, sabe? Eu quero manter a chama acesa porque é muito fácil ela se apagar. E eu tô sempre vigilante reafirmando o meu propósito, reafirmando o meu sonho de cantar, o porquê estou fazendo isso. Porque não pode vir de um lugar raso, não pode vir de nada que não seja muito eterno e verdadeiro, porque senão não dura. Então, eu tenho um amor tão grande por fazer aquilo que eu faço, por cantar e por cantar para as pessoas e, então, eu espero do fundo do coração que isso se mantenha aceso", finalizou.

